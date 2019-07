Torna il festival “Cromatica”: Marina e Principina aprono le porte alla musica. Il programma

Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, l’associazione Cromatica propone un intrattenimento musicale nelle località di Marina di Grosseto e Principina a Mare.

La prima ospiterà ben quattro serate, due nel mese di luglio (il 5 e il 19), le restanti in agosto (il 9 e l’11); nella seconda, invece, si terranno tre concerti nei giorni 14 e 26 luglio e 2 agosto.

L’entrata, che è prevista per le 21.15 per ogni concerto, sarà libera.

Verrà presentata la musica in molte delle sue sfumature e questo grazie anche ai contributi degli sponsor, della Proloco delle località ospitanti e del Comune di Grosseto. Il sindaco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Luca Agresti si dichiarano entusiasti di questa iniziativa e sono lieti che continui a ripetersi negli anni.

“È una grande opportunità – commentano Vivarelli Colonna e Agresti – per aprire ai giovani una finestra su sfaccettature della musica spesso a loro sconosciute. Siamo sicuri che anche quest’anno l’iniziativa riscuoterà molto successo tra i cittadini e i turisti. Confidiamo di riuscire a toccare corde del loro cuore che li invoglieranno a tornare l’anno prossimo“.

I concerti a Marina di Grosseto si terranno nella chiesa di San Rocco; quelli a Principina a Mare, invece, saranno ospitati dalla chiesa di Santa Teresa di Lisieux.

Il concerto di apertura del festival, il 5 luglio a Marina di Grosseto, vedrà come protagonista il “Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble”, diretto da Carla Baldini. Il gruppo, che ha al suo attivo più di 200 concerti e vanta collaborazioni con noti cantanti gospel afroamericani, è composto da circa 20 cantanti e sarà accompagnato al pianoforte dal pianista Alessio Buccella.

La seconda serata in ordine cronologico, invece, si terrà il 14 luglio a Principina a Mare ed è intitolata “Merci, Monsieur Sax”. Come anticipa il titolo, l’evento vedrà all’opera i Midnight Saxophone Quartet, gruppo di quattro sassofonisti di Pavia che hanno al loro attivo numerose esibizioni in Italia e all’estero.

A distanza di cinque giorni (il 19 luglio) si esibiranno nella chiesa di San Rocco Monica Jimenez Calvo, pianista cubana, e Jana Theresa Hidebrandt, flautista, con la volontà di trasportare gli ascoltatori attraverso le loro origini, raccontando un viaggio che prenderà le mosse dall’Italia per poi ampliarsi in tutta Europa: si tratta, infatti, del “Concerto Fantasie”.

Il 26 luglio sarà invece ospite a Principina a Mare il duo composto dal fisarmonicista Samuele Luti e dal clarinettista Giovanni Lanzini, che, nel corso dell’esibizione, intitolata “In viaggio da Buenos Aires à Paris”, ci proporranno un viaggio attraverso generi musicali diversi.

Sempre nella stessa chiesa, Santa Teresa di Lisieux, il 2 agosto avrà luogo un concerto lirico che vedrà come protagonisti Federico Pistolesi (tenore), Silvia Striato (soprano) e Luana Viciani (contralto), accompagnati da Francesco Iannitti Piromallo al pianoforte.

Il 9 agosto a Marina di Grosseto avremo il piacere di ascoltare un recital del pianista Antonio Di Cristofano, che condurrà il pubblico in un viaggio dal Romanticismo ai primi del ‘900.

La serata conclusiva del festival sarà di nuovo un concerto lirico dal titolo “D’amore e d’altre storie”, ancora con Federico Pistolesi, Silvia Striato e Luana Viciani, accompagnati dal maestro Francesco Iannitti Piromallo al pianoforte.

“Siamo veramente lieti di essere riusciti, anche quest’anno, a organizzare il Festival Cromatica – dicono gli organizzatori –. Il nostro ringraziamento va al Comune di Grosseto e alla Proloco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, nonché a tutti gli altri sponsor che ci hanno aiutato fattivamente in questa impresa. Siamo felici di poter offrire ai cittadini delle nostre località balneari e ai tanti turisti che le frequentano una serie di concerti che valorizzano il nostro bellissimo territorio maremmano attraverso l’esibizione di artisti che ad esso sono legati, per origini o anche solo per amore“.