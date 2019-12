Manciano, festa dei soci del circolo Arci: il programma

Sabato 28 dicembre torna la festa dei soci Arci di Manciano, in programma nella sede di via Marsala.

Alle 17 è in programma l’assemblea straordinaria dei soci, con una breve relazione del consiglio direttivo sulle attività sociali svolte nell’anno sociale e sui programmi per il nuovo anno; sarà letto il messaggio del presidente Orezio Marretti e si svolgerà la promozione del tesseramento 2019-2020 e del 10° calendario Arci 2020.

A seguire, tombola con ricchi premi e cotillons.

Alle 20, è in programma una cena a sottoscrizione per sostenere le attività del circolo (prenotazioni entro il 27 dicembre al numero 0564.629591 o in sede).

Dopo la cena tradizionale panfortata sociale.