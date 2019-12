“Il gallo canta la mezzanotte”: tutto pronto per la festa di San Silvestro. Il programma

“Il gallo canta la mezzanotte” in piazza Sivieri: il comitato Quartiere Senzuno, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Follonica, sta ultimando i preparativi per la festa di fine anno con musica e animazione per tutti.

Appuntamento già a partire dalle 20, con il warm up del dj Leo Pinzuti, che “scalderà” il pubblico fino alle 22 per passare il palco alla Soul Man, la live band follonichese che allieterà la serata fino alle 23.45.

Il countdown per il 2020 sarà scandito da Mr. Ardy che, insieme a Caterina Toni e Matilde Meschi, presenterà e animerà la festa; quindi, tutti a ballare in piazza con la musica del dj set Only Smile, Ciro Garofalo e Gabriele Bellinati e un programma musicale che spazierà tra i tanti generi per coinvolgere con musica e balli il pubblico in un divertente e allegro benvenuto al nuovo anno.

Tutto ciò in sicurezza e con un occhio particolare al rispetto degli atti emanati dal Comune per trascorrere una serata all’insegna dell’allegria evitando situazioni di disagio e pericolo.

Innanzitutto, in via Amorotti, Parri e piazza Sivieri, a partire dalle 10 di martedì 30 dicembre e fino alle 16 di giovedì 2 gennaio 2020, sarà chiuso il traffico a tutti i veicoli per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie per lo spettacolo.

Dalle 17 di martedì 31 dicembre fino alle 6 di mercoledì primo gennaio sarà chiuso il traffico, con relativo divieto di sosta, a tutti i veicoli anche nelle aree pedonali di via Roma (fino all’intersezione con via Zara), via Petrini, via Colombo (da Via Pratelli fino a via Roma), via Martiri della Niccioleta (da via Roma fino a via Pratelli) e nelle zone a traffico limitato di via Giacomelli.

Ma certamente uno degli aspetti più importanti per trascorrere una festa di fine anno in serenità e sicurezza è quello degli articoli pirotecnici ad effetto esplodente e detonante, il cui utilizzo sarà vietato nelle piazze e vie di Follonica interessate dallo svolgimento della festa di fine anno, a tutela di tutto il pubblico presente, dei bambini e dei piccoli amici a quattro zampe.

Infine, ma sempre molto importante, il Comune ricorda che in piazza Sivieri, via Roma (fino a via Zara), via Amorotti, via Parri, via Petrini, via Martiri della Niccioleta (fino a via Pratelli), dalle 20.00 del 31 dicembre e fino alle 4.00 del primo gennaio, non si potrà entrare con bicchieri/bottiglie o contenitori di vetro o lattine, o con bottiglie di plastica chiuse e piene nonché con confezioni di “spray al peperoncino” e sarà vietato somministrare o vendere bevande, in contenitori di vetro o lattine/bottiglie, ai titolari di tutti gli esercizi abilitati alla vendita delle stesse, compresi i titolari di distributori automatici di bevande nei 100 metri dall’asse viario di via Roma (anche lato mare).