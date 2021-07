Passeggiata, musica e mostra mercato: Valpiana celebra la festa della sua fondazione

Sabato 24 luglio tante iniziative in programma a Valpiana, nel comune di Massa Marittima, per la “Festa di Valpiana 1377-2021“, la ricorrenza che celebra la fondazione della frazione, nata nel 1377 come borgo mediceo e polo industriale intorno alla Ferriera.

Il programma prevede una visita guidata gratuita, la mattina, alle Ferriere e al lago dell’Accesa con partenza alle 9 e iniziative nel pomeriggio, come la mostra mercato dei prodotti locali che sarà allestita in paese, con apertura alle 17.30 e che rimarrà visitabile fino alle 23. E poi la musica dal vivo la sera, a partire dalle 21.30, con La Banda Larga.

Alle 18, all’interno del Giardino dei medici, verrà inoltre presentato il progetto “Le vie dei Medici”, a cura di Patrizia Vezzosi. Si parlerà delle Ferriere di Valpiana con Diego Accardo e delle Ferriere di Follonica con Barbara Catalani.

Per la passeggiata della mattina è necessario prenotare al 329.2085518: il punto di ritrovo con la guida turistica è ai vecchi lavatoi di Valpiana per la visita delle Ferriere di Valpiana. Poi è previsto il trasferimento con la propria auto al lago dell’Accesa, dove si svolgerà la seconda parte della passeggiata, con la visita ai Forni dell’Accesa e la visita guidata dell’insediamento etrusco.

La Festa di Valpiana è promossa dal Consiglio di frazione di Valpiana con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.