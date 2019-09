Torna la Festa di Santa Lucia: il programma completo

Al via la 52^ edizione della Festa di Santa Lucia, organizzata dalla comunità parrocchiale e dall’omonima associazione nel quartiere Barbanella-Verde Maremma, a Grosseto, all’interno del parco dedicato al frate cappuccino P. Vittore Lino Parri.

“Vorremmo – dichiarano i frati cappuccini e il direttivo dell’associazione Santa Lucia – che la festa fosse un momento di incontro, confronto e convivialità non solo per il quartiere, ma per tutta la città. Chiediamo agli abitanti delle vie in cui venerdì 20 settembre passerà la processione di Santa Lucia di illuminare le finestre e i terrazzi in modo da essere partecipi della festa in onore della nostra santa Patrona. Negli ultimi anni, grazie allo sforzo dei tanti volontari, la festa ha offerto un’alta qualità portando ospiti di importanza nazionale con il solo scopo di creare momenti di aggregazione durante il periodo in cui finiscono le vacanze estive e riprendono le normali attività”.

Il programma

Si inizia venerdì 20 settembre, alle 21.00, con la processione in onore della santa siracusana, presieduta dal vescovo Rodolfo Cetoloni, che si snoderà lungo le vie del quartiere, attraversando via Pirandello, via Negri, via De Amicis, via Giusti, via Campanella, via Pascoli, via Rapisardi, via Duprè, via Collodi, via Rovetta, via Prati e via Vico, per poi fare ingresso nel parco Parri attraverso via Cavalcanti.

Come ogni anno la Festa di Santa Lucia sarà caratterizzata un mix di momenti di spiritualità, confronto e formazione, spettacoli, musica dal vivo, iniziative per i bambini e convivialità.

Il giorno di sabato 21 settembre è prevista nel pomeriggio l’apertura degli stand espositivi e gastronomici e l’esibizione della ginnastica artistica della Polisportiva Barbanella 1; seguirà, presso il bar della Festa, un aperitivo con musica dal vivo e il concerto serale con la Borkkia Big Band, con la musica Rock& Roll di una volta e il sound tipico anni ’50, grazie ad una formazione completa di dieci elementi pronti a coinvolgere e far ballare il pubblico.

Domenica 22 settembre, alle 10, il vescovo Rodolfo sarà ancora insieme alla comunità parrocchiale per vivere la santa Messa. Nel pomeriggio e nella serata, come di consueto, si terrà il Santa Lucia Dance Fest, rassegna delle scuole di danza e di ballo della città.

Lunedì 23 settembre nella serata sarà la volta della riedizione del musical Jesus Christ Superstar, mentre il giorno successivo, martedì 24 settembre, sarà dedicato ad una serie di appuntamenti per riflettere intorno a tematiche fondanti che interpellano la responsabilità di ciascuno, richiamando l’attenzione sui legami e sulle relazioni, ovvero sul concetto di “ecologia integrale” usato da Papa Francesco, attraverso cui riscoprirsi in una fondamentale relazione di vita a partire da se stessi, per proseguire con la dimensione sociale ed istituzionale e giungere alla relazione con il creato.

A partire dal pomeriggio, alle 17.30, perciò, nella Tenda dell’Incontro, aiuteranno a riflettere sul tema due giovani grossetani, Matteo Maccanti e Ilaria Ceciarini, sulla relazione tra macrocosmo e microcosmo. La sera, alle 21.15, sul palco sarà presente Francesco Gesualdi, scrittore e allievo del priore di Barbiana don Lorenzo Milani, per aiutare a dare concretezza e tradurre in realtà ciò che spesso è ritenuto solo utopia.

Nella giornata successiva di mercoledì 25 settembre, alle 16, si terrà la santa messa per malati e anziani, cui seguirà il tradizionale momento conviviale. La sera sul palco sarà caratterizzata dalla presenza di Filippo Gatti, autore e cantautore maremmano di adozione che ha collaborato e prestato la sua penna ad artisti come Raf, Marina Rei, Banco del Mutuo Soccorso e molti altri; nel 2014 due sue canzoni sono state interpretate all’interno del Festival di Sanremo.

Nella giornata di venerdì 27 settembre, nel pomeriggio, presso la Tenda dell’incontro, si terrà un confronto tra varie realtà e associazioni di varie associazioni per cercare di fare rete intorno alle tematiche che contraddistinguono una cittadinanza attiva e responsabile; interverranno, perciò, realtà locali quali Grosseto al centro, Italia nostra, Forum ambientalista, Wwf. La serata si chiuderà con la presenza, sul palco, dell’Orchestra nazionale Francesca Mazzuccato, prodotta da Bagutti, e con la voce maschile del grossetano Federico Verreschi.

Sabato 28 settembre, alle 21.15,i Beat Box, la band europea di tributo ai Beatles, faranno rivivere in tutto e per tutto le emozioni del gruppo di Liverpool che ha fatto la storia della musica mondiale.

Domenica 29 settembre la celebrazione eucaristica delle 10, alla presenza di Fr. Giovanni Roncari, frate cappuccino e vescovo di Pitigliano – Sovana – Orbetello, mentre la sera, alle 21.30 salirà sul palco Alexia, vincitrice del festival di Sanremo e autrice di grandi successi che sono stati nelle primissime posizioni delle classifiche di vendita: “Happy”, “Ti amo”, “Uh la la”, “Dimmi come” (seconda a Sanremo), “Per dire no” (vincitrice di Sanremo).

Le giornate del 26, del 30 settembre e del primo ottobre vedranno la presenza di orchestre con musica dal vivo con possibilità di danzare sulla pista allestita davanti al palco. Infine, sempre il primo ottobre, alle 22.00, si terrà la consueta estrazione della lotteria della festa.

Il programma completo sarà comunque consultabile sulla pagina Facebook @festadisantalucia e sul sito www.festadisantalucia.it.