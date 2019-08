Salaiola celebra la Festa della Luna: il programma delle iniziative all’insegna della natura

Salaiola, ormai conosciuta come primo borgo naturalistico d’Italia, festeggerà domenica 11 agosto la sedicesima edizione della Festa della Luna, le cui attività sono incentrate sull’armonia con la natura: ci si potrà avvicinare alle tante discipline olistiche presentate nei giardini e negli orti messi a disposizione dagli abitanti, pranzare e cenare all’aperto, seguire conferenze e partecipare a laboratori, passeggiare lungo le vie del borgo leggendo le poesie affisse sulle pareti delle case e la sera godere del concerto dell’Orchestrina Matterella, formazione acustica folk grossetana.

Il primo appuntamento della giornata è una passeggiata naturalistica organizzata in collaborazione con ConfGuide Confcommercio Grosseto, durante la quale sarà possibile riconoscere le erbe spontanee edibili accompagnati da una guida ambientale; la prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro la mattina di sabato 10 agosto al numero 338.5623163. Inoltre, sarà possibile fare un’escursione a cavallo con l’associazione Ambasciador (tel. 339.1836923), e partecipare alle presentazioni di libri a tema naturalistico.

La Festa avrà inizio alle 9.30 e si protrarrà fino a mezzanotte. Al punto ristoro saranno disponibili anche pietanze vegane e in piazza alcuni artigiani esporranno le loro opere. Partecipare alla Festa della Luna significa trascorrere una giornata in sintonia con la natura, in un piccolo, delizioso borgo che ha avuto la capacità di valorizzare il suo patrimonio ambientale.

Informazioni: http://assoaquilaia.blogspot.com/p/festa-della-luna.html; pagine Facebook festadellaluna e Confguide Grosseto.