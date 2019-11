La Chiesa battista di Grosseto in festa: in programma quattro giorni di iniziative

Quattro giorni di festa alla Chiesa biblica battista di Grosseto.

Come ogni anno, la comunità che si ritrova nella saletta di via Uranio a Barbanella propone appuntamenti per i fedeli. L’ospite sarà Jake D’Andrea, noto evangelista statunitense: con lui saranno affrontati temi biblici applicabili alla vita di tutti i giorni. L’evangelista parlerà in inglese, ma ci sarà una traduzione in italiano.

Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 novembre, alle 18, appuntamento nella sede di via Uranio 50, domenica primo dicembre gran finale alle 10.30.

Sabato, durante l’incontro, è previsto anche il concerto dei bambini con il rinfresco. Per informazioni, è possibile contattare il numero 338.1450682.