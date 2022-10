50 anni fa nasceva a Follonica l’Associazione dei marinai: festa in città

Il gruppo follonichese “A. Chiti” , con sede in via Bicocchi, annovera 130 associati, quasi tutti ex marinai, molti dei quali imbarcati. Per festeggiare il cinquantesimo anniversario della costituzione dell’Anmi (festeggiamento rimandato al 2022 a causa della pandemia), il gruppo follonichese, con la collaborazione dell’amministrazione comunale ha organizzato una giornata speciale, emozionante.

“Ci teniamo molto a questa giornata nonostante gli anni non più verdi – dichiara il presidente dell’associazione Paolo Parri -: l’orgoglio che noi ex marinai dimostriamo nelle iniziative supera i limiti di età che in alcuni momenti potrebbero penalizzare associazioni come la nostra e in questa festa abbiamo messo lo stesso entusiasmo di quando eravamo imbarcati. Speriamo che la nostra città e i nostri concittadini possano godere, insieme a noi, della manifestazione e invitiamo tutti, alle 10, davanti al cancello dell’Ilva, oltre che al casello idraulico, per visitare la mostra dei manifesti, modellini e divise della Marina Militare”.

Quindi l’appuntamento è per domenica 23 ottobre alle 10.00 in via Amorotti , di fronte alla sede dell’Anmi “A. Chiti” e al cancello dell’Ilva, da lì si formerà un corteo che percorrerà via Roma e il lungomare per arrivare al monumento dei Marinai, nello slargo tra via Matteotti e via Manzoni, a suon di musica, con la Filarmonica “Puccini” di Follonica. Al monumento dei Marinai sarà fatto l’alza bandiera e sarà deposta una corona, non mancheranno l’inno della Marina e la preghiera del Marinaio. Dopo la cerimonia, il corteo ripartirà verso piazza a Mare, dove si svolgerà una piccola esibizione della Filarmonica “Puccini” e ci sarà il saluto delle autorità.

“È un appuntamento importante per i nostro marinai – dichiara Il sindaco Andrea Benini –, sempre attivi e sempre presenti agli appuntamenti dell’amministrazione e della città, con l’entusiasmo e l’orgoglio di chi ha ancora il cuore rivolto alla Marina Militare Italiana e ne porta dentro di sè una testimonianza indelebile “.

La festa, dopo il pranzo, continuerà al Casello Idraulico. Lì sarà allestita una mostra di manifesti storici, dei modellini e delle divise della Marina Militare Italiana, già a partire da venerdì 21 ottobre (inaugurazione alle 17.00).