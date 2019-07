“Scarlino estate”: ecco tutti gli eventi organizzati in paese e nelle frazioni

L’assessore al turismo ed eventi, Silvia Travison, presenta il cartellone degli eventi 2019 “Scarlino estate“, un programma ricco di appuntamenti che coinvolgeranno, da mercoledì 3 luglio, data del primo evento, il centro storico e le frazioni del Comune.

“Quando ci siamo insediati – spiega l’assessore Travison –, il calendario estivo era praticamente già pronto, quindi il nostro intervento è stato limitato. Abbiamo cercato di animare non solo la Rocca, come da programma della passata amministrazione, ma anche il centro storico di Scarlino, puntando sul coinvolgimento dei residenti per riportare in auge anche la tradizionale festa delle Carriere del 19, che purtroppo negli anni ha perso l’importanza che aveva in passato e che stiamo cercando di riorganizzare. La nostra volontà è quella di collaborare costantemente con la popolazione e abbiamo iniziato a farlo anche se abbiamo avuto poco tempo a disposizione. Siamo comunque riusciti ad arricchire il calendario con alcuni eventi”.

Ecco gli appuntamenti aggiunti dalla nuova amministrazione: sabato 13 luglio i Divi Tardivi, con le cover di Battisti, gli artisti di strada con i mercatini mercoledì 24 luglio, entrambi nel centro storico.

Allo Scalo, venerdì 26 luglio, le “Notti dell’archeologia” con gli esperti dell’Università di Siena, che racconteranno gli scavi della Vetricella per poi continuare il ciclo di incontri anche nelle settimane successive in altre zone di Scarlino.

Al Puntone, mercoledì 31 luglio, un evento di musica e cibo per le strade della frazione in collaborazione con gli esercenti, i pescatori e Coldiretti.

Domenica 4 agosto, nel centro storico, arriverà la “Badabimbumbam band” con “Bandita”, mentre domenica 18 agosto una cena su prenotazione molto particolare sempre nel borgo.

Allo Scalo sabato 3 agosto uno spettacolo di danza con la scuola “Odissea 2001”, mentre mercoledì 7 agosto spazio ai giocolieri, sempre nella frazione.

Importante anche la collaborazione con La Marina di Scarlino: giovedì 15 agosto ci saranno i fuochi d’artificio e nel corso dell’estate spazio a mostre e iniziative sempre nella galleria commerciale del porto.

La rassegna corale

Due serate dedicate alla musica corale, quelle che saranno organizzate dalla cooperativa sociale Melograno in collaborazione con il Comune di Scarlino giovedì 4 e domenica 21 luglio, alle 21.30, alla Rocca pisana. Un modo per dare voce a una grande tradizione che richiama ai valori di inclusione, amicizia e collaborazione che da sempre sono propri della cooperativa.

Il 4 luglio ad esibirsi saranno il coro Vincenzo Galilei della Scuola normale superiore di Pisa, diretto dal maestro Gabriele Micheli, e il coro Voce Libera di Follonica, diretto dalla maestra Lorenza Baudo.

Nella seconda serata, in programma il 21 luglio, saliranno sul palco il coro Concordi di Roccastrada, diretto dal maestro Alessio Pagliai, e il coro Leopoldo Gospel Choir di Follonica, diretto dal maestro Rossano Gasperini.

Nelle serate sarà aperto il punto ristoro. Per informazioni, è possibile contattare il numero 338.5017936 o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]