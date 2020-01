Incantolandia: al via la seconda serie di eventi nel parco

“Consentiteci anzitutto di inviare 22570 grazie, uno per ogni ospite che ha scelto Incantolandia come meta per un’emozionante e piacevole esperienza“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la direzione dell’Hotel Fontermosa.

“Finite le festività, siamo pronti per entrare nel secondo periodo dell’edizione 2019-20 del parco, con un programma ricco di eventi e attrazioni – continua la nota -. A partire da lunedì 13 gennaio, Incantolandia sarà aperto dal lunedì al giovedì per i clienti dell’Hotel che hanno aderito alle offerte dell’Hotel Fontermosa e del ristorante Fonte degli Aromi; il venerdì, il sabato e la domenica, il parco aprirà le porte anche al pubblico esterno con ingresso gratuito (con accredito del biglietto dal sito ufficiale incantolandia.it) e sarà offerto almeno un evento gratuito ogni fine settimana fino al 29 febbraio“.

“Termineremo la prima edizione del parco con una cerimonia di chiusura che si terrà il primo marzo, per festeggiare insieme e per darci appuntamento al primo dicembre prossimo, data di inizio della prossima stagione – termina il comunicato -. Da domani sarà disponibile il cartellone eventi della seconda parte dell’edizione“.

Incantolandia è situato lungo la Strada vicinale dei Bagnacci 15, a Fonteblanda, nel comune di Orbetello.