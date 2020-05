Il Parco della Maremma riparte: ecco tutte le novità e gli eventi estivi in programma

A cavallo tra la giornata internazionale della biodiversità e quella della Festa dei Parchi anche il Parco della Maremma ha riaperto tutte le attività di fruizione, dopo il lungo periodo di chiusura imposto dalla terribile emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19.

Tante le novità che accoglieranno i visitatori che vorranno trascorrere finalmente giornate all’aria aperta e futuri periodi di vacanza per rigenerare fisico e spirito dopo il pesante periodo di lockdown.

Dopo la ciclabile per raggiungere la spiaggia di Marina di Alberese, aperta già nel ponte del primo maggio, da lunedì 18 maggio è aperta la Strada del Mare per raggiungere anche con la propria auto la spiaggia, da mercoledì 20 maggio sono aperti tutti i sentieri e da sabato 23 sarà di nuovo attivo il parcheggio di Marina di Alberese.

Si dovranno naturalmente rispettare tutti i criteri di sicurezza previsti dalle norme a tutela della propria e dell’altrui salute, ma sarà comunque possibile esplorare le tante bellezze del Parco a piedi ed in bici e gradualmente anche con le altre modalità di fruizione.

Tutte le novità per la ripartenza della fruizione dell’area protetta sono state presentate stamani in una videoconferenza stampa cui hanno partecipato la presidente del Parco, Lucia Venturi, il direttore Enrico Giunta ed il comandante dei Guardiaparco Luca Tonini; il vicesindaco ed assessore al turismo del Comune di Grosseto, Luca Agresti. Presenti anche Mauro Squarcia e Alberto Paolini, rispettivamente amministratore unico e direttore generale di Sistema, che è la società in house del Comune di Grosseto con cui è attiva una convenzione per la gestione del parcheggio di Marina di Alberese

E vediamo le novità e le iniziative previste per questa tanto attesa ripartenza, che coinvolge non solo l’area protetta, ma anche tutta la rete territoriale di aziende agricole e agrituristiche e del commercio locale, con l’obiettivo di recuperare una stagione turistica fortemente compromessa dal lockdown per l’emergenza Covid19.

Itinerari

Dal 20 maggio sono di nuovi aperti tutti i sentieri trekking a piedi e in bicicletta – sia da Alberese che da Talamone e dal Collecchio – in maniera autonoma e rimarranno in questa modalità (quindi senza guida ambientale) anche durante il periodo di alta pericolosità di incendi: il sentiero A2 (le Torri e Collelungo), A5/A6 ( faunistico forestale) A7 (Bocca d’Ombrone), Strada degli Ulivi, Strada della Pinastrellaia – Torre di Collelungo.

Durante il periodo di alta pericolosità di incendi boschivi (presumibilmente dal 15 giugno al 15 luglio) tutti gli altri itinerari (A1, A3, T1, T2, T3, C3) saranno fruibili con l’accompagnamento di una guida ambientale e su prenotazione. In questo periodo, lungo gli itinerari fruibili in maniera autonoma saranno inoltre presenti guide ambientali, così da garantire la sicurezza dei visitatori e la possibilità di chiedere informazioni lungo i sentieri.

Per raggiungere il punto di partenza di tutti gli itinerari che partono dal Pinottolaio (A1, A3 e C3), sarà fornito ai visitatori, assieme al biglietto di ingresso, un badge temporaneo per poter lasciare la propria auto in sosta nell’area di fronte alla foresteria del Pinottolaio.

Eventi

In tutti i fine settimana dal 23 maggio sino a tutto giugno sono previsti eventi che assieme all’itinerario permetteranno ai visitatori di degustare (laddove le norme lo permetteranno) i prodotti delle aziende a marchio Parco, o direttamente in azienda o nei negozi di Alberese (Bottega di Alberese e Bottega maremmana) che hanno aderito all’iniziativa, oltre al punto vendita di Marina di Alberese.

Domenica 7 giugno torna a grande richiesta anche la Traversata del Parco, da Talamone ad Alberese.

Durante i mesi di luglio ed agosto, oltre agli eventi nel fine settimana, sono previste tutti i giorni iniziative che prevedono, secondo uno specifico calendario, itinerari al tramonto o in notturna e che, anche in queste occasioni, saranno allietati da degustazioni con prodotti del territorio.

Centro servizi di Marina di Alberese

Sarà presente anche quest’anno un Info Point presso il Centro integrato servizi dove poter chiedere informazioni e procurarsi i biglietti per gli itinerari.

Sarà attivo il punto vendita dove poter degustare ed acquistare i prodotti a Marchio Parco e l’area per la ristorazione è stata organizzata così da rispettare le norme di distanza di sicurezza.

Parcheggio di Marina di Alberese

Date le limitazioni imposte dalle norme a contrasto della pandemia di Covid-19, non sarà possibile per questa stagione turistica attivare il sistema di mobilità sostenibile utilizzato negli anni precedenti tramite l’implementazione della linea 17 di trasporto pubblico locale. Per poter garantire quindi un’adeguata offerta e ridurre il disagio ai frequentatori della spiaggia di Marina di Alberese è stato previsto un temporaneo adeguamento del parcheggio che permetterà di ampliare i punti di sosta per le auto e le moto (40 +40) nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali sulle aree protette e sulla viabilità, oltre che nel rispetto dei vigenti piano e regolamento del Parco.

L’accesso regolamentato del parcheggio sarà attivo già da sabato 23 maggio e lo rimarrà sino a tutto ottobre. Naturalmente la spiaggia di Marina di Alberese, così come la spiaggia di Collelungo, saranno sempre raggiungibili in bicicletta tramite la pista ciclabile e la strada degli Olivi che è stata recentemente rimessa a nuovo.

Tutto è pronto quindi in attesa degli amanti della natura e delle bellezze del nostro territorio.

Il calendario delle iniziative e le modalità di accesso saranno visibili sul sito del Parco www.parco-maremma.it ed i singoli eventi saranno promossi sui canali social del Parco: Facebook e Instagram

Per informazioni e prenotazioni, contattare il centro visite del Parco al numero 0564.393238 o all’indirizzo e-mail centrovisite@parco-maremma.it.