L’apertura della casa di Babbo Natale inaugura gli eventi per le festività: il programma

L’8 dicembre, a Pitigliano, iniziano i festeggiamenti natalizi con l’apertura della casa di Babbo Natale, alle 16, nei granai della Fortezza Orsini e la musica itinerante nelle vie del centro storico.

Il Comune, in collaborazione con la pro loco l’Orso, presenta un ricco calendario di iniziative con musica, teatro e spettacoli itineranti. Due i momenti clou: l’evento “Winter Wine – cantine aperte” il 18 dicembre, dalle 18 alle 20, che prevede l’apertura delle cantine storiche e la degustazione guidata di vini locali in un’atmosfera magica, con la musica di Emo Rossi e dei Misticanti popolari; il 31 dicembre, a mezzanotte, il grandioso spettacolo pirotecnico.

“Dopo le rigide restrizioni degli anni passati dovute al Covid, quest’anno finalmente torniamo a festeggiare il Natale coniugando la cultura al divertimento – commenta Irene Lauretti, assessore alla cultura del Comune di Pitigliano –. La musica ci accompagnerà in quasi tutti gli eventi fino al concerto di capodanno del primo gennaio, organizzato da Banca Tema, che porterà a Pitigliano l’enfant prodige del pianoforte Monica Zhang. Il cartellone è il frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e la Pro loco l’Orso, che ringraziamo per aver fatto un ottimo lavoro. Quest’anno daremo un tocco magico ad alcune vie del paese curando nei dettagli l’allestimento. Insomma, dall’8 dicembre al 5 gennaio sono davvero tante le occasioni per respirare la magia del Natale nella città del Tufo“.

Ma ecco il programma:

8 dicembre,dalle 16 apertura della casa di Babbo Natale ai granai della fortezza Orsini con musica itinerante per le vie del centro storico.

11 dicembre, dalle 16, “Giott’Olmo Show”, spettacolo di giocolerie e clownerie ai granai della fortezza Orsini.

12 dicembre, dalle 17, musica itinerante con i “MotoFolk”.

18 dicembre, alle 15, “Buon Natale con noi”, all’auditorium di Banca Tema si esibirà il coro delle scuole medie di Pitigliano “Le voci ardenti”, diretto dalla maestra Georgia Iaconetti, con la partecipazione straordinaria della De Caunt Band. Presenta Paolo Mastracca, direzione artistica della Polisportiva San Rocco Pitigliano.

18 dicembre, dalle 18 alle 20, “Winter Wine”, apertura delle cantine storiche nel centro e degustazione guidata di vini locali. Per le vie la musica di Emo Rossi e dei Misticanti popolari.

19 dicembre, dalle 16, Scannamago e Zep in “Ghirighoro”, spettaccolo di maghi, clown e giocolieri ai granai della Fortezza Orsini.

24 dicembre, dalle 15.30, Babbo Natale consegna i regali ai bambini. L’iniziativa si svolge alla casa di Babbo Natale, nei granai della Fortezza Orsini.

26 dicembre, alle 17.30, “Buon compleanno Giubbonai”. Al Teatro Salvini, in occasione del 40° anniversario della nascita della compagnia, una rassegna teatrale di scenette divertenti che ripercorrono le commedie recitate nel corso dei primi 40 anni di attività.

31 dicembre, dalle 19 alle 20 e dalle 23.30 alla 00.30, musica itinerante con Zastava Orkestar.

31 dicembre, a mezzanotte grandioso spettacolo pirotecnico dal Museo archeologico “Alberto Manzi”.

Primo gennaio, alle 17, concerto di Capodanno del Morellino Classica Festival edizione 2022, all’auditorium della Banca Tema, organizzato dalla Banca Tema. Si esibisce l’enfant prodige del piano Monica Zhang, 14 anni (vincitrice di “Prodigi la musica è vita” su Rai 1).

5 gennaio, dalle 16, pomeriggio di animazione per bambini con Ciccia al Sugo.

Tutti gli eventi saranno organizzati nel rispetto delle normative anti Covid.