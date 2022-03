Mostre, concerti, spettacoli per grandi e bambini: sei mesi di eventi sulle Mura medicee

L’Istituzione “Le Mura” annuncia la programmazione del proprio calendario di eventi che dal mese di aprile vedrà l’intero complesso monumentale delle Mura medicee teatro di mostre, performance musicali, teatrali e di danza sino al mese di ottobre.

In particolare, il Cassero senese e le Casette cinquecentesche ospiteranno la prima edizione della rassegna culturale “Cassero in Arte”, che sarà inaugurata sabato 2 aprile con la mostra intitolata “Nostalgiche astrazioni” e proseguirà sino al mese di ottobre, senza soluzione di continuità, con il susseguirsi, tra gli altri, di vari artisti conosciuti a livello locale, come Fabio Capoccia, Germano Paolini e Romano Minucci.

L’Istituzione Le Mura ha pensato anche ai più piccoli, con il teatro dei burattini, che sarà un appuntamento fisso per tutte domeniche di maggio all Baluardo La Cavallerizza.

“Un importante appuntamento per scoprire le novità e gli eventi in programma riguardanti tutte le attività di arte, musica e spettacolo che saranno svolte in questa stagione 2022 e che avranno luogo proprio sulle Mura medicee – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Mura medicee Luca Agresti -. Attraverso simili iniziative, continuiamo come amministrazione a sostenere con partecipazione ed entusiasmo, attraverso l’arte e la cultura, lo splendido patrimonio delle Mura medicee. Siamo convinti, infatti, che proprio questo sia il modo migliore valorizzare pienamente questo vero e proprio palcoscenico naturale, andando allo stesso tempo a potenziare la capacità attrattiva del territorio e le sue potenzialità economiche e culturali”.

“Un grande evento culturale, fortemente voluto dall’Istituzione Le Mura – afferma Alessandro Capitani, presidente dell’Istituzione – che, per la prima volta, presenta una variegata ed esaustiva panoramica di eventi che offrirà la possibilità a cittadini e turisti di ogni età, attraverso le iniziative artistiche proposte, di visitare l’antica fortezza e di vivere e conoscere ancora di più le antiche Mura della città allietati da performance e spettacoli di ogni genere. Un importante traguardo raggiunto, ma anche l’inizio di un percorso che dovrà crescere e diventare un appuntamento costante per l’Istituzione Le Mura, in un’ottica di rilancio della cultura e dell’arte in tutte le sue forme”.