Marina di Grosseto si prepara ad accogliere l’estate: tutti gli eventi in programma

Iniziano gli eventi della stagione estiva 2019 a Marina di Grosseto.

Dopo la tradizionale Festa del Maggio, quest’anno la frazione festeggia anche la mamma.

Sabato 11 e domenica 12 maggio si terrà la festa “Bancarelle e mare“, il mercatino dell’antiquariato con prodotti artigianali, musica, bancarelle, libri ed il fantastico mare della Maremma.

Si tratta di una rassegna di sei eventi con mercatini su via XXIV Maggio, che saranno caratterizzati da un tema.

Per esempio, il primo ed il 2 giugno, si terrà la “Festa della pediatria e della Bandiera Verde” e il 6 ed il 7 luglio ci sarà l’inaugurazione del Marina Beach Contest; il 3 e il 4 agosto è in programma il “Mercatino Festa di agosto“, il 31 agosto ed il primo settembre si terrà la “Festa di settembre” e, per finire, il 5 ed il 6 ottobre ci sarà una vera e propria festa di fine estate.

“Sarà bellissimo poter dare lustro ed organizzare eventi a Marina di Grosseto – commenta Maurizio Biancotti, presidente della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina A Mare – per cercare di animare Marina con dei fine settimana a tema dedicati a grandi e piccoli“.