Musica, cultura e spettacoli, un’estate tutta da vivere a Marina e Principina: Il programma completo

Sarà una estate all’insegna del divertimento, della cultura, della musica e del teatro a Marina di Grosseto e a Principina a Mare.

Un cartellone che la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare ha voluto realizzare per promuovere diversi generi di arte.

“Ringrazio la Pro loco che ha organizzato una serie di eventi interessanti, che si sommano alle iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale a Marina di Grosseto – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Adesso nessuno potrà dire che nella frazione balneare non ci sono manifestazioni nel corso dell’estate. Dopo aver ricevuto la bandiera blu e quella verde, a breve sarà allestita la pista sul ghiaccio e scatteranno gli eventi estivi: Marina, quindi, si appresta a diventare un polo di attrazione per turisti e grossetani“.

“Il Comune di Grosseto ha dato un contributo importante alla Pro loco per organizzare gli eventi – sottolinea il vicesindaco e assessore alla cultura e al turismo, Luca Agresti –. Il ruolo di questa associazione diventa mano a mano più importante, dopo che tre anni fa è stata ricostruita dalle fondamenta. Abbiamo stilato un cartellone di iniziative che non si sovrappone alle manifestazioni organizzate al Porto della Maremma, grazie anche alla sinergia instaurata fra le varie realtà e associazioni di Marina. Proprio per questo, l’offerta culturale abbraccerà tutti i generi e sarà rivolta ad un ampio target di spettatori. Ringrazio i privati, che hanno contribuito a realizzare questo programma, che potrà essere consultato sul sito QuiMaremmaToscana.it, fortemente voluto dalla nostra amministrazione“.

“Siamo per giungere al termine del mandato della Pro loco e a fine anno saranno rinnovate le cariche – spiega il presidente della Pro loco Maurizio Biancotti -. Ringrazio Michele Santovito per avermi supportato in questi anni e ringrazio le aziende che ci hanno dato fiducia e sostenuto. La nostra idea per questa estate è stata quella di realizzare un cartellone musicale, teatrale e culturale con eventi che si svolgeranno in giorni infrasettimanali per vivacizzare Marina per tutta la settimana. Abbiamo deciso di organizzare eventi anche a settembre e ad ottobre per far sì che la frazione sia appetibile anche al termine dell’estate e il nostro sogno è quello di far diventare la fortezza di San Rocco un teatro dove poter allestire spettacoli“.

Il programma

Dopo aver festeggiato i riconoscimenti della Bandiera Verde e della Bandiera Blu, l’estate a Marina di Grosseto entrerà nel vivo il 2 luglio, quando alla Fortezza di San Rocco, alle 21.30, si terrà il concerto “Silent King Band” con il maestro Alberto Solari.

Il programma continua il 5 luglio, con la rassegna “Cromatica” ed i “Sisters & Brothers Gospel”; il 10 e l’11 luglio si terrà la manifestazione sportiva “Beach Contest”; nell’Arena Beach, il 10 luglio andrà in scena il teatro, con lo spettacolo di Giorgio Zurcù “La regina dei banditi. L’11 luglio Giacomo Moscato sarà portagonista con “Incipit”. Il 14 luglio, a Principina a Mare, per la rassegna “Cromatica”, si esibirà il Quartetto Midnight Saxophon Quartet; il 18 luglio si svolgerà il “Beach Contest”, all’Arena Beach, con musica e teatro con Carla Baldini e l’Officina del Malcontento in “Dentro le case”, ispirato al romando di Sacha Naspini “Le case del malcontento”.

Il 19 luglio nuovo appuntamento con il festival “Cromatica” con il concerto di Hildebrand e Jimenez (flauto e pianoforte); il 20 luglio, sul lungomare Leopoldo II, al Cavallino, verrà allestito un palco dove si terrà la festa “Summer Destionation”, con dj set e vocalist; il 21 luglio, sempre nella solita location, live music show “Sheer Sound 2019: Brazil”, con dj set e percussionista. Il 25 luglio, nella zona del “Beach Contest”, andrà nuovamente in scena il teatro con Giacomo Moscato ed il suo “Mythos”; il 26 luglio, a Principina a Mare, per il festival “Cromatica”, ci sarà il concerto del duo Giovanni Lanzini (clarinetto) – Samuele Luti (fisarmonica).

Il 28 luglio saranno allestite le bancarelle al mare a Principina a Mare con l’Arcidosso Street Band, che si esibirà per le vie della frazione; il 30 luglio, nella zona del “Beach Contest”, ci sarà il concerto “Men in Blues Experience” ed il 31 luglio, nella stessa location, Giacomo Moscato andrà in scena con “Metteva l’amore sopra ad ogni cosa”, spettacolo di teatro e musica ispirato al romanzo di Fulvia Perillo.

Il 2 agosto torna il festival Cromatica, con un concerto lirico a Principina a Mare; il 3 e il 4 agosto si terrà una feste nella zona di Schanghai, a Marina, con giochi in spiaggia e street band itinerante; il 7 agosto, nella chiesa di San Rocco, si esibirà l’Orchestra Cavalieri; il 9 agosto nuovo appuntamento con il festival Cromatica, con un recital pianistico.

L’11 agosto, per la chiusura del festival Cromatica, si terrà un concerto lirico; il 25 agosto bancarelle al mare a Principina a Mare, con la Gryphus Dixie Band dalle 16 alle 19. Dal 27 al 30 agosto si terrà il Festival culturale di fine estate alla fortezza di San Rocco. Il 27 agosto Giacomo Moscato andrà in scena con “Inferno”, il 28 agosto Giorgio Zurcù porterà in scena in “Le mille e una notte”, il 29 agosto concerto di Leo & Jole, il 30 agosto concerto delle “Vocal Sisters”, dal titolo “Afro Blue, storie e suoni dei popoli della terra”.

Settembre si apre con le bancarelle al mare a Marina di Grosseto e con il concerto della Galantara Marcing Band, composta da 30 elementi; il 14 settembre, per la rassegna “Piccolo auditorium”, che si svolgerà nella sala comunale della Pro Loco a Marina di Grosseto, si esibirà Fabrizio Bai, il 21 settembre è in programma un omaggio a Frank Sinatra da parte del maestro Alberto Solari; il 28 settembre “Black and White” ed il 5 ottobre Marzia Gestini.