Sport, salute e solidarietà: partecipazione da record agli eventi di Insieme in Rosa

Hanno fatto registrare il tutto esaurito gli appuntamenti del fine settimana di Insieme in Rosa onlus a Castiglione della Pescaia, con tanti eventi tra sport, divertimento e prevenzione.

Alcuni numeri. In ordine temporale: in 54 si sfideranno al circolo tennis della cittadina balneare per il torneo benefico che prenderà il via dalle 9 di sabato 12 ottobre fino a tarda sera, quando conosceremo i vincitori. Sold out anche al Golf club di Punta Ala, che vedrà ai nastri di partenza, domenica 13 ottobre, un nutrito gruppo di partecipanti nel torneo omonimo.

Tutto esaurito anche per le visite gratuite organizzate dai medici del Lions club Salebrum: dalle 9 alle 12, in 153 si sono prenotati in occasione della giornata di prevenzione, che vedrà impegnati vari specialisti negli ambulatori di piazza Orsini. Molti sono in lista d’attesa e, per loro, l’associazione organizzerà un altro evento per accontentare coloro che non hanno trovato posto. Sempre in piazza Orsini saranno presenti le volontarie con “Il mercatino delle fate”, con i manufatti artigianali realizzati dalle “fatine” delle frazioni, e la “Pesca di beneficenza”.

C’è attesa per il “Corteo dei paesi in Rosa“, che partirà alle 15.30, da piazza Orto del Lilli, e raggiungerà l’ex piazzale Maristella per una sfilata dei paesi con il proprio gonfalone. In nove saranno presenti e mostreranno il gonfalone su cui saranno rappresentati quattro simboli che richiamano il territorio. Gonfalone che non esporrà Follonica, in quanto new entry anche se sarà comunque presente con due abiti di due stiliste locali e con il “Leopoldo Gospel Choir”. Gruppo che, alle 18, chiuderà il corteo al piazzale Maristella con un’esibizione canora.

Spazio anche alla presentazione di prodotti tipici e alle esibizioni itineranti curate dalle scuole di danza “Odissea 2001”, “Inside” e dal gruppo della danza “Cuore a cuore” insieme ai loro bambini. Sfileranno anche i “Tamburini” della Compagnia Aldobrandesca di Campagnatico e i cavalli della Bandita. Sul lungomare non mancheranno le acconciature in rosa grazie a “Labriola” e “Daniela coiffeur”, il laboratorio di ricamo con l’iniziativa “Provaci anche tu!”, kit per lavorazioni fatte a mano.

«Sono soddisfatta per l’andamento degli eventi legati a Insieme in Rosa – afferma la presidente Donatella Guidi –: primo perché abbiamo avuto un’affluenza importante sia per la mammografia che per il pap-test e poi perché, grazie alla bella stagione, sono ancora molti i turisti presenti sul territorio. Motivo per cui domenica al corteo ci saranno tre speaker che parleranno anche in lingua inglese e cercheranno di coinvolgere i turisti nelle nostre iniziative. Potrebbero poi anche esserci alcune sorprese».