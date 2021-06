Raddoppiano gli appuntamenti alla Ferriera di Mezzo: ecco i prossimi eventi

Raddoppia la programmazione della Ferriera di Mezzo, che nel mese di luglio proporrà i concerti dal vivo il giovedì, alle 21, e gli incontri di Sergio Sgrilli, il venerdì alle 19.30.

Per il debutto della programmazione musicale, il ritorno della cara e vecchia musica dal vivo che negli ultimi mesi si era purtroppo persa, giovedì primo luglio saranno di scena Raffaello Pallozzi al pianoforte, Rossano Gasperini al contrabbasso e Luciano Malucchi alla batteria nel progetto “Walking”, con special guest Stefano “Cocco” Cantini al sassofono. Il trio nasce nel 2010, da allora le collaborazioni e le partecipazioni ai più svariati festival jazz della Penisola sono state molteplici e questo ha permesso al gruppo di crescere e lavorare in modo continuativo seguendo la propria idea di sound, prediligendo un gusto mainstream nelle loro performance alternato ad una visione più attuale dei veicoli improvvisativi che permette di esaltare al meglio le caratteristiche delle loro letture e riletture sia del repertorio classico che di quello originale. Ospite del concerto il sassofonista Stefano “Cocco” Cantini, fra i mostri sacri del jazz italiano, collaboratore fra gli altri di Michel Petrucciani, Chet Baker, Dave Holland, Kenny Wheeler. La serata prevede la degustazione di vino con formula “all’americana”, una brocca da riempire a piacere e a volontà lungo tutta la durata del concerto e due bicchieri per accompagnare la musica degli artisti sul palco.

Venerdì 2 luglio, alle 19.30, terzo appuntamento con gli incontri di Sergio Sgrilli, che stavolta ospiterà alla Ferriera di Mezzo l’attore, regista e musicista Francesco Burroni per quattro chiacchiere tra follonichesi e senesi. «Quest’anno, nel giorno della Madonna di Provenzano, il palio si correrà a Valpiana – spiega Sgrilli –, la serata metterà a confronto le bellezze della perla della Maremma con quelle della medievale città del Palio, che anche quest’anno purtroppo non si disputa. Follonichesi e senesi: un apparente storico contrasto che nasconde invece inaspettati amorosi intrecci soprattutto nel peccaminoso periodo estivo.»

Come sempre a sorpresa i contenuti dell’incontro, non mancheranno comunque i confronti fra i personaggi più particolari delle due città, tanta improvvisazione e chiacchiere in libertà prima della cena con gli artisti all’azienda La Novella al termine della serata.

Per informazioni su costi e prenotazioni per entrambe le serate (numero chiuso a 99 persone) tel. 0566.919005.