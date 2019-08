Ferragosto a suon di musica poi arriva la “Notte di tufo”: il programma degli eventi a Pitigliano

A Pitigliano un Ferragosto di musica: giovedì 15 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, si terrà il concerto dal vivo della cover band 883 “Ti voglio bene Max” e a seguire Mister Kikko DJ. Ingresso libero.

Venerdì 16 agosto la festa prosegue con “Notte di tufo”: a partire dalle 21.30 negozi aperti per le vie del centro storico, musica e spettacoli itineranti con la street band Tamduri; mangiafuoco, bolle di sapone e l’arte fatta a pezzi nella “Megatela” con Mauro Scalampa. Per gli appassionati di musica Jolly Cage in concerto e Mr Kikko Dj.

Nel rione Capisotto si terrà la tradizionale Festa di San Rocco con dolci tipici e serata danzante con “Nuovi Orizzonti”.

Sabato 17 agosto, alle 19, in piazza della Repubblica, appuntamento con “La tombola” e a seguire live music “Tre pazzi avanti”, in collaborazione con il Bar degli archi.