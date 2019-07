Selezioni di Miss Italia, musica e cultura: gli eventi della settimana a Castiglione e nelle frazioni

Martedì 30 luglio, in una delle location più suggestive di Castiglione della Pescaia, la Casa Rossa Ximenes, all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona, torna, alle 21.30. la buona musica che si potrà ascoltare sorseggiando anche un bicchiere di buon vino. Giovanni Lanzini e Samuele Luti proporranno “In viaggio, …da Buenos Aieres a Paris”.

Sempre martedì, ma nella centralissima piazza Orto del Lilli, a Castiglione della Pescaia, alle 21, si terranno, dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo di sabato scorso, le selezioni del concorso nazionale di “Miss Italia”.

Gli eventi proposti dall’amministrazione comunale, che sono tutti a ingresso gratuito, proseguono mercoledì 31 luglio in piazza Orto del Lilli, alle 21.30, con una serata tributo a Michael Jackson. Saliranno sul palco i Jackson One, che nel loro concerto uniscono sapientemente visual e musiche dell’indimenticabile re del pop. Più che un tributo vuole essere un omaggio all’icona per eccellenza della storia della musica moderna. Brani e coreografie sono curate con attenzione maniacale dalla band, uno show senza respiro coadiuvato dalla presenza di ballerini professionisti e di una band d’eccezione.

Vetulonia, nella piazza antistante il Museo civico archeologico Isidoro Falchi propone, mercoledì 31 luglio, alle 21.30, una conferenza dal titolo “Dopo Alalaia”. Interverrà Valentino Nizzo, direttore del Museo nazionale etrusco di Villa Giuliia di Roma

Agosto, a Castiglione si apre con “Estate in famiglia”. Giovedì primo agosto, il Centro commerciale naturale della cittadina balneare. dalle 20, alle 22.30, in piazza Orto del Lilli, farà divertire i bambini con uno spettacolo di illusionismo con Paolo Mago Pablo Zamparelli e Balloon Art con Cuoco Pasticcio.

Venerdì 2 agosto, nel salotto all’aperto di piazza Georg Solti, nella parte alta del borgo medioevale, torna l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto. Alessandra Cuffaro, al violino, e Simeone Tartaglione, direttore, propongono un programma caratterizzato da un magico tuffo nel XX secolo.

Sabato 3 agosto, nuovamente in piazza Orto del Lilli, sempre con inizio alle 21.30, saliranno sul palcoscenico i “Radiofreccia” per un tributo alla musica di Ligabue. Questo gruppo nasce nel 2002, quando il cantante Fausto Sacchi decide di proporre con la sua ex-band un tributo a Luciano Ligabue, un’idea unica nel suo genere in quegli anni, che si è rivelata vincente, apprezzata e imitata da molti nel tempo. L’esordio fu davvero positivo e la band decise di continuare a proporre lo show in tutto il nord Italia, sempre con un gran seguito di pubblico.

Domenica 4 agosto piazzale Solti ospiterà lo spettacolo musicale “Dietro le sbarre”, un progetto musico-culturale che ha come tema principale la prigione, intesa essenzialmente come stato mentale.

A Punta Ala il mese di agosto si apre al porto con il cinema per bambini, che la sera seguente avranno un altro appuntamento riservato con l’intrattenimento e l’animazione al piazzale delle Bandiere, dove domenica si terrà “Music Fest” con Francesco Guerra e Thomas Romano.