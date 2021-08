Pitigliano: ecco il cartellone degli eventi estivi. Il programma completo

Entra nel vivo l’estate a Pitigliano, con gli eventi in programma nel mese di agosto.

Si comincia giovedì 5 agosto, alle 18, nella piazza della Fortezza Orsini, con gli incontri di “Classicamente”, realizzati dal Centro culturale Fortezza Orsini, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Cosmo e la biblioteca Zuccarelli. L’evento sarà dedicato a “Dante e i Simoniaci della Divina Commedia” con Luca Maria Cini.

Sabato 7 agosto, alle 21, tornerà a grande richiesta la “White dinner” in viale di San Michele, la cena in bianco, curata dall’associazione culturale Rinascimento. Per partecipare è necessario tesserarsi al costo di 10 euro e prenotare al seguente numero: 347.6222365. Obbligatorio il Green Pass.

Si prosegue domenica 8 agosto, alle 21.30, in piazza della Fortezza Orsini, con Saturnia Film Festival a cura di Aradia produtions, che propone la proiezione del film “Giulietta degli Spiriti”, omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico Fellini. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune e la Proloco.

Lunedì 9 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, spettacolo per bambini con “Ciccia al sugo”.

Martedì 10 agosto, alle 17.30, in piazza Fortezza Orsini, si terrà la conferenza con Stefano Genovesi dal titolo “Il nettare degli dei. I vini in Etruria, dall’età del ferro ai romani”. L’evento è promosso dalla biblioteca Zuccarelli e dalla cooperativa Il Cosmo.

Seguirà, a partire dalle 19.30, “Tre vini in tre sale”, visita guidata con letture di autori antichi e degustazione guidata di tre vini, a cura di un sommelier degustatore Ais. L’evento è organizzato dai Musei civici archeologici di Pitigliano e dalla cooperativa Zoe. Per prenotare: cell. 3885724861; tel. 0564.614067; e-mail museo@comune.pitigliano.gr.it.

Giovedì 12 agosto, alle 18, per la Festa della contea di Pitigliano, il conte si racconta: racconti, aneddoti, curiosità sulla storia della festa. Al termine sarà offerta la mensa del conte (aperitivo) in piazza della Fortezza Orsini. Evento a cura della Polisportiva San Rocco, con la collaborazione dell’associazione culturale Rinascimento.

Alle 21.30, in piazza della Repubblica, seguirà lo spettacolo Dilettando con Avis, a cura della sezione Avis di Pitigliano, in collaborazione con la Pro Loco L’Orso e il Comune di Pitigliano.

Venerdì 13 agosto, alle 17, “Mini staffetta tra cielo e terra”, in piazza della Repubblica.

Sabato 14 agosto, alle 21.30, concerto d’ascolto con Antonella Ruggiero in piazza della Repubblica.

Domenica 15 agosto, alle 21.30, serata cabaret con il comico Paolo Migone, in piazza della Repubblica.

Lunedì 16 agosto, alle 21.30, in piazza San Rocco, festeggiamenti in onore del Santo patrono San Rocco e musica con il complesso “Nuovi orizzonti”.

Mercoledì 18 agosto, alle 21,30, in piazza della Repubblica, esibizione della scuola di danza Fa dance academy – Danza di Acquapendente.

Da mercoledì 18 a domenica 22 agosto torna il Festival della letteratura resistente a Le Macerie, a cura dell’associazione Strade bianche.

Giovedì 19 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, serata musicale (offerta dal Bar centrale).

Venerdì 20 agosto, alle 21.30, spettacolo per bambini con “Ciccia al sugo” in piazza della Repubblica.

Sabato 21 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, “Serata di super liscio”.

Domenica 22 agosto, alle 21.30, in piazza, esibizione “Lifestyle sport e danza… Uno stile di vita!”.

Mercoledì 25 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, serata musicale (offerta dal Bar centrale).

Giovedì 26 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, esibizione della scuola di ballo Odissea 2001.

Sabato 28 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, concerto del gruppo di ragazzi di Pitigliano Tufology.

Venerdì 3 settembre, alle 21, sarà la volta di “TeatralCantando Festival”. La serata degli artisti e dei vagabondi musicisti nostrani, nel piazzale del seminario vescovile con ingresso gratuito. Evento a cura di Polisportiva San Rocco di Pitigliano.

Sabato 4 settembre, alle 21.15, in piazza della Fortezza Orsini, concerto del maestro Roberto Bongiovanni, a cura della Polisportiva San Rocco di Pitigliano.