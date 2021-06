Un’estate ricca di iniziative a Scarlino: in programma 27 eventi in due mesi

A Scarlino sarà un’estate ricca di appuntamenti.

L’amministrazione comunale ha organizzato 27 eventi tra le rassegne musicali “Castello d’autore” e “Grey Cat Jazz Festival”, concerti, approfondimenti sulla biodiversità, sulla storia di Scarlino e uno sguardo particolare verso il cielo.

Il calendario prende il via venerdì 9 luglio per concludersi domenica 29 agosto. Grande protagonista è la Rocca pisana, ma non mancheranno gli spettacoli nelle piazze delle frazioni, alla fattoria “Ponte alle catene” e al Museo archeologico del Puntone.

«Abbiamo confermato le rassegne “Castello d’autore” e “Grey Cat Jazz Festival” e “Notti dell’archeologia” dell’Università di Siena, ma avremo anche molte novità – spiega l’assessore al turismo Silvia Travison –: ad esempio “Le notti della natura”, organizzate dal naturalista Giacomo Radi, un’occasione unica per scoprire la biodiversità del nostro territorio e soprattutto l’unicità naturalistica di Cala Violina. O ancora, la “Notte di San Lorenzo, racconti sotto le stelle” a cura della cooperativa LeAli e gli spettacoli dell’associazione “Butteri dell’Alta Maremma” a Ponte alle catene. Un’estate che segna una ripartenza dopo un anno e mezzo di pandemia, sperando che sia solo l’inizio di un ritorno alla normalità».

Il primo evento è in programma venerdì 9 luglio, alle 21.30, alla chiesa di San Donato a Scarlino (ingresso libero) con l’associazione culturale “Arte in scena” e il progetto “Dell’arte contagiosa”, dedicato ai canti danteschi.

Giovedì 15 luglio, alle 19, alla Rocca pisana (ingresso libero) torna l’appuntamento con “Le notti dell’archeologia”, mentre venerdì 16 luglio, alle 21.30, inizia la rassegna “Le notti della natura” (Rocca di Scarlino, ingresso libero): il primo incontro è dedicato alla biodiversità, in particolare di Cala Violina.

Domenica 18 luglio, sempre alla Rocca pisana, alle 21.30 (ingresso libero, prenotazione obbligatoria a eventi 2021@comune.scarlino.gr.it) il concerto della Filarmonica “Puccini” di Follonica, mentre martedì 20 luglio i “Divi Tardivi” si esibiscono alle 21.30 in piazza Gramsci, a Scarlino Scalo (ingresso libero, prenotazione obbligatoria a eventi2021@comune.scarlino.gr.it).

Ancora due serate dedicate all’approfondimento a ingresso libero: giovedì 22 luglio, alle 21.30, al Maps con “Le notti dell’archeologia”, e venerdì 23 luglio, alle 21.30, alla Rocca pisana, con “Le notti della natura” con un’ospite d’eccezione, il fotografo del National Geographic, Stefano Unterthiner.

Venerdì 23 luglio, alle 18, l’inaugurazione della mostra di Antonella Santini nella sala consiliare di Scarlino: l’ingresso all’esposizione, che durerà fino a mercoledì 4 agosto, è gratuito.

Le tradizioni maremmane e la grande musica sono le protagoniste di sabato 24 luglio: alle 21.30 alla fattoria “Ponte alle catene” l’esibizione dei “Butteri dell’Alta Maremma” (ingresso a pagamento, per informazioni cell. 339.2470930) e alla stessa ora alla Rocca pisana è in programma il primo concerto della rassegna “Castello d’autore” con Alice in “Alice canta Battiato” (ingresso a pagamento, per informazioni Pro Loco di Follonica, via Roma, telefono 0566.52012).

Domenica 25 luglio, alle 17.30, appuntamento da non perdere con il “Grey Cat Jazz Festival”: Stefano Cocco Cantini e Simone Zanchini si esibiranno nel Castagneto Poggio Giardino a Scarlino (ingresso a pagamento, per informazioni www.eventimusicpool.it).

Mercoledì 28 luglio, per la rassegna “Castello d’autore”, c’è Paolo Iannacci, in un concerto dedicato ai brani del padre Enzo (ingresso a pagamento, per informazioni: Pro Loco di Follonica, via Roma, telefono 0566.52012).

Giovedì 29 luglio, alle 19, alla Rocca pisana, torna “Le notti dell’archeologia” con una passeggiata immaginaria nella storia millenaria di Scarlino a cura di Lorenzo Marasco (ingresso libero).

Venerdì 30 luglio, alle 21.30, nella stessa location (ingresso libero) si parla di Dante con Past Experience (per informazioni cell. 339.7544864).

Torna la musica al castello sabato 31 luglio, alle 21.30, con l’associazione musicale “Cambia musica” in un concerto dedicato alla musica soul, funky e disco dagli anni Settanta ad oggi (ingresso libero, prenotazione a: eventi2021@comune.scarlino.gr.it).

Lunedì 2 agosto, alle 21.30, l’ultimo evento della rassegna “Castello d’autore” con il concerto alla Rocca pisana dell’Orchestra della Regione Toscana (ingresso a pagamento, informazioni alla Pro Loco di Follonica, via Roma, telefono 0566 52012).

Venerdì 6 agosto, alle 21.30, alla Rocca pisana (ingresso libero) torna Giacomo Radi con “Le notti della natura”: ospite della serata Marco Zuffi, naturalista erpetologo.

Sabato 7 agosto, alle 21.30, a “Ponte alle catene” nuova esibizione dei Butteri maremmani (ingresso a pagamento, per informazioni cell. 339.2470930), mentre alle 18, nella sala consiliare del Comune di Scarlino, si inaugura la mostra dell’associazione “Officina fotografica” (ingresso libero).

Lunedì 9 agosto si torna al jazz con il secondo appuntamento del “Grey Cat”: alla Rocca Pisana, alle 21.30, il concerto di Fatoumata Diawara (ingresso a pagamento, per informazioni www.eventimusicpool.it).

Martedì 10 agosto, alle 21.30, i racconti sotto le stelle con la cooperativa LeAli alla Rocca Pisana (ingresso a pagamento, per informazioni cell. 328.4689226).

Venerdì 13 agosto, sempre al Castello, alle 21.30, l’ultimo concerto del “Grey Cat” con Mauro Ottolino e Fabrizio Bosso (ingresso a pagamento, per informazioni www.eventimusicpool.it).

Si torna in piazza Gramsci sabato 14 agosto, alle 21.30, con “Musica… da favola”, spettacolo ideato e diretto da Silvia Dolfi: l’ingresso è gratuito, ma occorre la prenotazione a eventi2021@comune.scarlino.gr.it.

Mercoledì 18 agosto, alle 21.30, alla Rocca pisana, il geologo e paleontologo Luca Maria Foresi e Giacomo Radi parleranno di Cala Violina (ingresso libero).

Venerdì 20 agosto, alle 21.30, in piazza del Mercato (Scarlino) “Dream solution” presenta il concerto de “Gli Ambaradan” (ingresso libero, occorre la prenotazione a eventi2021@comune.scarlino.gr.it ), mentre sabato 21 agosto, alle 21.30, i Butteri dell’Alta Maremma si esibiscono alla Fattoria “Ponte alle catene” (ingresso a pagamento, per informazioni cell. 339.2470930).

Chiusura del calendario estivo 2021 con l’associazione “La Farfalla” e lo spettacolo benefico “Ridi Pagliaccio”, domenica 29 agosto, alle 21.30, alla Rocca pisana (ingresso a pagamento, per informazioni tel. 0564.450294).