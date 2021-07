Musica, arte, teatro e tradizioni popolari: due mesi di eventi in paese e nelle frazioni

Quella di Cinigiano sarà un’estate ricca di eventi organizzati dall’amministrazione comunale, con il contributo della Fondazione Bertarelli.

Un cartellone nutrito e ben assortito, in grado di coinvolgere i cittadini e i turisti, che abbraccia il periodo compreso tra luglio e settembre.

Musica, arte, teatro, letteratura e naturalmente le tradizioni popolari e religiose: questi gli ingredienti di “L’estate a Cinigiano 2021”.

“È importante far rivivere i nostri paesi anche dal punto di vista culturale, sociale e turistico – dichiara il sindaco Romina Sani – -. C’è tanto bisogno di risentire musica, vedere fari accesi e persone impegnate nell’organizzazione degli eventi, nel massimo rispetto dei protocolli sulla sicurezza. È un modo per accogliere al meglio i nostri turisti e rivitalizzare la comunità locale. Ringrazio il vice sindaco Orietta Barzagli per aver organizzato un ricco calendario di iniziative e i tecnici comunali che renderanno possibile la riuscita degli eventi.”

Apre gli eventi Linfa Festival, che ha come obiettivo principale la rigenerazione urbana: quattro giorni di street art, mostre, installazioni, teatro e performance diffusi tra le vie del borgo di Monticello Amiata e i boschi della riserva naturale Poggio all’Olmo. Il festival, ideato e diretto da PalomArt, si svolgerà dall’8 all’11 luglio. Per informazioni si può visitare il sito www.linfafestival.com o chiamare il numero 379.2678219.

Segue, il 17 luglio, il concerto di musica classica “Bentornata Italia”, con l’Equinox Duo costituito da Giovanni Lanzini e Fabio Montomoli. L’evento si svolgerà in piazza Tolomei, a Castel Porrona, alle 21.15.

Il 18 luglio si svolgeranno le celebrazioni religiose a Poggi del Sasso in onore della patrona Santa Margherita, a cura del monastero di Siloe. Si comincia alle 17.30 con la benedizione dell’icona davanti alla chiesa per proseguire, alle 18.00, con la Santa Messa.

A Castiglioncello Bandini, il 23 luglio, avrà luogo una serata musicale con Sonia, alle ore 19.00, presso la Rosa dei Venti. Informazioni al numero 379.1873158.

Il giorno successivo, 24 luglio, a Cinigiano, nel piazzale Capitano Bruchi, concerto con la Leggera ElectricFolk Band alle 21.00.

Si prosegue poi il 31 luglio con il concerto di Michele Fenati, in piazza Tolomei, a Castel Porrona, alle 21.00.

Ad aprire il mese successivo, il primo agosto, saranno i Roxy Bar Mario, tribute band dedicata a Ligabue e Vasco Rossi, protagonisti alle 21.00 a Borgo Santa Rita.

Castel Porrona ospiterà poi, l’8 agosto, The Weavers Trio, che mixerà i più bei brani di musica classica con i generi fusion, pop, prog rock e world music. Appuntamento alle 21.00 in piazza Tolomei.

A Cinigiano, in piazzale Capitano Bruchi, il 9 agosto, alle 21.00, si esibirà il corpo bandistico “R.Francisci”, diretto dal maestro Marco Piattelli.

The Shakers, con la loro musica che unisce il rock’n’roll anni ‘50 con un’impronta country, saranno in scena alle 21.00 del 10 agosto in piazzale Capitano Bruchi a Cinigiano.

Il Teatro La Baracca ci farà divertire il 14 agosto a Cinigiano con “Gatta al lardo”, un ragionamento comico sui proverbi di e con Maila Ermini. Lo spettacolo avrà luogo alle 21.00 in piazzale Capitano Bruchi.

Il 21 agosto tocca a Checco & Mosca, ovvero Francesco Fantacci e Stefano Moscatelli, in concerto alla Capanna Cacciatori a Poggi del Sasso, alle 21.00.

Il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri sarà celebrato il 26 agosto da Arte in Scena, con “Dell’arte contagiosa”. Lo spettacolo sarà basato sul Canto XXXIII dell’Inferno: “Il Conte Ugolino e La Tolomea”. Appuntamento alle 21.00 alla Pieve di San Donato a Castel Porrona.

Il 4 settembre è poi fissata la presentazione del libro “Nanni del bar e il professore”, di Giovanni Lanzini, che avrà luogo alla biblioteca comunale, alle 18.00.

Conclude il calendario degli eventi il video sulle leggende dell’Ombrone, unito allo spettacolo “Acqua di pietra” in piazza della Chiesa a Sasso d’Ombrone, il 19 settembre alle 21.

“E chissà se in occasione della Festa dell’uva a Cinigiano e della Festa della castagna a Monticello Amiata – aggiunge il sindaco – riusciremo a rivivere le nostre tradizioni, valorizzando i prodotti tipici”.

Gli eventi sono gratuiti e per tutti gli appuntamenti, ad eccezione del Linfa Festival, della serata del 23 luglio e delle celebrazioni religiose del 18 luglio, è richiesta la prenotazione al numero 366.9027848.