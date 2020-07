Cena in bianco, opera, spettacoli di cabaret: ecco il cartellone degli eventi estivi

Si accende l’estate a Pitigliano con un ricco cartellone di eventi, di spettacoli all’aperto, con il cabaret, la musica, la raffinata cena in bianco. E ad agosto l’atteso show di Paolo Cevoli.

Si parte sabato 25 luglio, alle 21.30, nella piazza della Fortezza Orsini, con il musical “Broadway che follia”, fino ad arrivare in un crescendo agli appuntamenti di agosto. Il cartellone è organizzato dal Comune di Pitigliano e dalla Proloco con la collaborazione di alcune associazioni locali.

“Il Covid19 non ha fermato la vivacità culturale che da anni caratterizza l’estate pitiglianese – afferma Irene Lauretti, assessore comunale alla cultura -. Nonostante il clima di incertezze e le difficoltà nel ripensare gli eventi in funzione delle regole da rispettare, per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del virus, siamo riusciti a garantire comunque, anche per questa estate, un cartellone ricco e variegato, da godere in totale sicurezza, grazie all’impegno di tutti, a partire dalla proloco, fino alle associazioni. Il settore della cultura è uno dei più colpiti dalla pandemia ed è uno dei più importanti da sostenere per offrire alla propria comunità dei momenti di svago, dopo il faticoso lockdown dei mesi scorsi“.

Il programma

Ma ecco il cartellone completo degli eventi.

Sabato 25 luglio, alle 21.30, nella piazza della Fortezza Orsini, il musical “Broadway che follia”, un viaggio tra i più coinvolgenti musical con le coreografie di Enrico Alunni e Rossana Longo.

Sabato primo agosto, alle 20.30, nella suggestiva terrazza di San Michele, torna, dopo il successo della scorsa edizione, la “White dinner”. Una cena conviviale nata per riappropriarsi degli spazi urbani, in cui tutti i commensali devono essere rigorosamente vestiti di bianco. L’associazione Rinascimento mette a disposizione tavoli e intrattenimento. I commensali portano cibo e bevande e addobbano il proprio tavolo. Durante la cena trio di chitarre acustiche. Inizio allestimento tavoli alle 19.30. Per partecipare bisogna tesserarsi al costo di 10 euro e prenotare al numero 347.6222365.

Domenica 2 agosto, alle 21.30, serata di liscio con Emilio e Valentina, in piazza della Repubblica, con la collaborazione del Bar Centrale.

Giovedì 6 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, grande serata di musica live, con La Cricca, band acustica che propone un repertorio ricco di grandi successi pop rock italiani e internazionali. L’evento è organizzato in collaborazione con il ristorante La Rocca.

Venerdì 7 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, l’animazione per bambini a cura di Mantica.

Sabato 8 agosto, alle 21.15, nella piazza della Fortezza Orsini, invito all’opera: l'”Elisir d’amore” di Donizetti con il maestro Roberto Bongiovanni. Opera – associazione Aulico opera e musica. Biglietti: intero 20 euro; ridotto under 18 15 euro. Posti non numerati. Informazioni e prevendite: Tiziana, cell. 345.9166599. Vendita biglietti rimanenti al botteghino, il giorno dello spettacolo.

Martedì 11 agosto, alle 21,30, in piazza della Repubblica, ballo liscio con Emilio e Valentina, in collaborazione con il Bar centrale.

Mercoledì 12 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, animazione per bambini con Barbara Ciacchy.

Giovedì 13 agosto, alle 21,30, in piazza della Repubblica Master del Liscio.

Venerdì 14 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, animazione per bambini con Ciccialsugo.

Sabato 15 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica musica live con la band acustica La Cricca e la tombola.

Domenica 16 agosto, alle 21.30, a Capisotto, festa di San Rocco, serata a Capisotto con i Misticanti popolari.

Mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 e domenica 23 agosto, alle 21.30, “Stand Up Comedy Show”: 4 serate di cabaret all’interno del Festival di letteratura resistente Le Macerie.

Venerdì 21 agosto, alle 18.30, al museo civico E-Pellegrini, Archeò-ty, archeologia e fotografia al museo in collaborazione con Musei civici archeologici di Pitigliano.

Sabato 22 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica “Paolo Cevoli Show”. Ingresso libero. Lo spettacolo proposto dal celebre comico romagnolo trae spunto dal suo vasto repertorio di esperienze teatrali, televisive e cinematografiche, oltre che dai libri che ha pubblicato. Un vero e proprio one man show in cui, senza soluzione di continuità, i ricordi del Cevoli bambino a Riccione, della sua famiglia di albergatori, e della sua adolescenza si alternano alla più stretta attualità.

Giovedì 27 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, musica dal vivo con Route 74, in collaborazione con il ristorante La Rocca.

Domenica 30 agosto, alle 21, alla sinagoga, concerto del Morellino Classica con Nahar Eliaz al violoncello.