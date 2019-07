Una settimana ricca di eventi a Castiglione della Pescaia e nelle frazioni: il programma

Una ventina gli eventi in programma a Castiglione della Pescaia e nelle frazioni fino a domenica.

Proseguono con successo gli appuntamenti del martedì alla Casa Rossa. Ascoltare musica dal vivo, con la possibilità di bere un buon bicchiere di vino, sta registrando settimanalmente sempre il tutto esaurito all’interno dell’edificio simbolo della riserva naturale della Diaccia Botrona. Martedì 23 luglio, alle 21.30, saranno di scena i “Suddenly Jazz”.

Il Centro commerciale naturale della cittadina balneare, sempre nella stessa serata, propone per le vie principali del paese “Color party“. Castiglione si animerà con figuranti, trampolieri acrobatici, danzatrici aeree, giocolieri. Le vetrine e le strade si coloreranno con decorazioni a tema e la musica sarà una fedele alleata di tutto l’evento. Dalle 21 alle 24, la compagnia di teatro Fool Circus si sposterà da piazza Orto del Lilli, attraversando corso della Libertà, arrivando in piazza Orsino Orsini mostrando tutti i colori delle emozioni. Alle 21.30, al piazzale Maristella, la scuola di ballo Buena Vista Caribbean Dance farà danzare con i colori dei balli caraibici.

Mercoledì 24 luglio triplo appuntamento per chi decide di salire a Vetulonia. Nel pomeriggio, dalle 16.30, visita guidata al paese e alle sue necropoli, che anticiperà lo spettacolo in programma alle 19, agli scavi, in occasione della rassegna “Terre di Maremma”, che mette in scena “Vestigia in musica”. Alle 21.30, in piazza Vetluna, conferenza dal titolo “Guerrieri italici in armi in Corsica al tempo della battaglia di Alalìa”. Interverrà Joachim Weidig dell’Albert-Ludwigs Universitӓt Freiburg. Sempre mercoledì, ma a Castiglione della Pescaia, al piazzale Maristella, sul lungomare di via Roma, l’Orchestra Giorgio Franceschi farà ballare castiglionesi e turisti.

Giovedì 25 luglio torna lo Street food. Dalle 19.00 alle 23 ristoranti, enoteche e gelaterie di Castiglione della Pescaia diventeranno soste di un itinerario studiato all’insegna del gusto. Per le vie del paese si potranno gustare i piatti che le strutture partecipanti proporranno, dando, in cambio di un piatto, un gettone, che si potrà acquistare al costo di 3 euro presso il punto vendita allestito in piazza Garibaldi, davanti all’Ufficio Iat.

Il Centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia, dalle 20 alle 22.30 proporrà, su corso della Libertà, “Estate in famiglia,” divertimento per i più piccoli insieme a Cuoricina animazione di Laura Pimpolari. Alle 21.30, il salotto all’aperto di piazza Georg Solti, nella parte più alta del borgo medioevale, ospiterà la terza rappresentazione della rassegna teatrale “Cose di spettacolo”, che aprirà il sipario su “Il mercante dei monologhi” di e con Matthias Martelli. L’artista si presenta al pubblico come un vero e proprio giullare contemporaneo, un mercante che accompagnato dal suo antico carretto di legno rigonfio di vestiti e con la complicità delle note del maestro Castellan, mette in vendita una merce speciale, surreale quanto necessaria, i monologhi.

Venerdì 26 luglio, i locali della Casa Rossa Ximenes ospiteranno Sergio Chiesura e Gabriele Gori con il loro “Concerto acustico a 432 hz e canto armonico”, sabato 27 luglio tornano in piazza Orto del Lilli le selezioni del concorso nazionale di “Miss Italia”, mentre a Tirli è in programma una serata danzante.

Domenica 28 luglio remi in mare. Le donne si contenderanno il 22° palio. Il Torrione di Buriano ospiterà un concerto di jazz orchestrale e in piazza Solti si potrà assistere all’evento: “Moda, musica e vino”.

A Punta Ala, giovedì 25 luglio cinema per bambini, venerdì 26 luglio, al piazzale delle Bandiere, “Lo spettacolo delle meraviglie” con: illusionist, magic show and fire show. Sabato 27 e domenica 28 luglio, sempre nella stessa location, si terrà il mercatino dell’artigianato.