Musica, cultura e ambiente: al via le iniziative estive a Montemassi

Inizia l’estate montemassina. Per i mesi di luglio ed agosto l’Arci di Montemassi, nel comune di Roccastrada, ha organizzato eventi di musica e cultura.

Il primo appuntamento è per venerdì 15 luglio, alle 21, in piazza della Madonna. Sarà promosso un incontro sul tema “L’acqua nel futuro, fra alluvioni e siccità e nella sensibilità di un narratore”.

L’acqua è indubbiamente la protagonista indiscussa della crisi climatica in atto, caratterizzata, fra l’altro, oltre che da un aumento delle temperature, da eventi piovosi violenti concentrati in brevissimo tempo, seguiti poi da lunghi periodi di siccità come in questo periodo. Tale andamento sta già avendo riflessi pesantissimi non solo ambientali, ma anche sociali, acuendo le crisi in atto e creando altri conflitti quali, appunto, guerre per l’approvvigionamento di questa risorsa. Mai come in questo momento i mezzi di comunicazione di massa stanno dedicando ampi spazi alla crisi idrica attuale e alle possibili strategie, seppur tardive, per farvi fronte, talvolta anche con approcci discutibili e con messaggi fuorvianti.

L’incontro sarà introdotto da Marcello Pagliai, esperto di suolo e accademico dei Georgofili. Interverranno Gilberto Galloni, della Proloco Roccatederighi, a sottolineare anche come in questo momento di crisi e di decadenza dei piccoli borghi sia importante la collaborazione fra le varie associazioni; Lucia Ferrari, giornalista, fino al 2016 vice caporedattore di Rai Tg3 nazionale a Milano e a Rainews 24 a Roma, esperta di problemi di Africa sub-sahariana, informazione e comunicazione, formazione giornalistica e fotogiornalismo, che sintetizzerà la problematica delle guerre per l’acqua, soprattutto nell’Africa sub-sahariana.

Proprio su queste tematiche Lucia Ferrari ha vinto, nel 2004, il premio Ilaria Alpi dedicato al giornalismo televisivo con il documento “L’ultima goccia”.

Federico Pagliai, scrittore, presenterà il suo ultimo libro “La torrenta” – Tarka Edizioni. Un libro dove l’acqua e il torrente dove scorre sono protagonisti, in tema quindi con la serata. Un libro coinvolgente in cui l’autore sembra “umanizzare” sia l’acqua, sia il torrente, che lui declina al femminile. Un libro che narra la storia di un territorio e delle vite che lo abitano.

Si proseguirà sabato 16 luglio, alle 21: appuntamento in piazza S. Andrea a Montemassi.

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la cantautrice e musicista torinese Giorgia Zangrossi, che aprirà quindi la prima delle quattro serate musicali del programma estivo montemassino.

Giorgia ha all’attivo numerose serate in giro per l’Italia e spazia da un repertorio che include buona parte dei grandi cantautori che hanno fatto la storia della musica d’autore italiana e straniera: da Guccini a De Andrè, da De Gregori a Fossati e molti altri, a brani della sua produzione cantautorale.

Lo spettacolo “Sono dentro le parole di una canzone” è un viaggio che parte dalle canzoni di Giorgia e si snoda attraverso le parole e le musiche di altri autori e cantautori. L’esigenza di liberare emozioni profonde, pensieri e visioni del mondo, ma anche la comprensione e condivisione, l’immedesimazione in altre vite, spesso lontane, ma vicine nel sentire.

Per rendere ancora più indimenticabile la serata interverranno le ombre del Ceneraio Shadows Ensemble Group ad animare alcuni brani.

Considerando la cornice naturale che offre il paese ed il panorama che si gode dalla piazza, è un’occasione da non perdere.

Per l’ingresso è obbligatoria la prenotazione chiamando il 349.6724810 (nelle ore serali).