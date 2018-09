DiVino Commedia: vino e cinema si incontrano alla Cava. Il programma

Il DiVino Commedia è la rassegna che unisce vino e cinema.

Venerdì 7 e sabato 8 settembre la Cava di Roselle ospita una due giorni in cui i protagonisti indiscussi saranno i prodotti di alcune aziende locali e il cinema d’autore. A sostenere l’evento la cooperativa Uscita di Sicurezza, Fondazione Grosseto Cultura e Fondazione Cassa di risparmio di Firenze.

Si parte venerdì 7 settembre, alle 20, con la degustazione che sarà seguita dalla proiezione del film “Tito e gli alieni” di Paola Berna, con Valerio Mastandrea, e si prosegue sabato 8 settembre – con lo stesso orario – con la proiezione di “Due piccoli italiani”, il primo lavoro da regista dell’attore Paolo Sassanelli. Ospiti di questa seconda serata Paolo Sassanelli e i Musica da Ripostiglio, autori della colonna sonora del film.

“Tito e gli alieni”

Il Professore è uno scienziato napoletano che vive isolato dal mondo nel deserto del Nevada. Mentre dovrebbe lavorare a un progetto segreto per il governo degli Stati Uniti, non fa altro che passare le sue giornate sul divano ad ascoltare il suono dello spazio. Una vita piatta e monotona che viene sconvolta dall’arrivo dei due nipoti da Napoli: Anita di 16 anni e Tito di 7 anni, che il fratello Fidel gli ha affidato prima di morire. Sconvolto dalla notizia della scomparsa di Fidel, il Professore è pronto ad accoglierli e si attrezza, letteralmente, come meglio riesce. Il problema è che i due ragazzini erano convinti di trasferirsi a Las Vegas, e invece si ritrovano in mezzo al nulla, in balia di uno zio sconclusionato e depresso, in un luogo misterioso in cui si dice vivano gli alieni.

“Due piccoli italiani”

Recentemente premiato al Villammare Film Festival per il miglior soggetto e sceneggiatura e per l’interpretazione di Sassanelli, che è stato eletto migliore attore protagonista, “Due piccoli italiani” racconta del rocambolesco viaggio attraverso l’Europa di due amici un po’ naïf, Salvatore e Felice. I due, in fuga da un paesino della Puglia, che si ritrovano catapultati a Rotterdam e poi in Islanda. Per la prima volta nella loro vita scopriranno cosa significa sentirsi vivi e felici. Attraverso qualche disavventura e con l’aiuto della generosa e stravagante Anke, supereranno le proprie paure e inibizioni, costruendosi una seconda possibilità che gli è sempre stata negata. Saranno travolti dalla vita, scoprendo la gioia di esistere, di provare e ricevere affetto e amore, in uno strano triangolo di relazioni tipiche di una famiglia moderna, bizzarra e rassicurante al tempo stesso.

Le degustazioni

Con un contributo di 5 euro sarà possibile avere il calice e una sacca e degustare due dei vini prodotti dalle aziende che saranno presenti alla Cava. Hanno aderito alla manifestazione, infatti, il Consorzio di tutela del Morellino di Scansano e le aziende Fattoria San Felo, Fattoria Mantellassi, Santa Lucia.

Le serate

L’ingresso è libero ed è possibile cenare alla Cava. Per informazioni, consultare il sito www.cavaroselle.net o contattare il numero 348.4800409. La Cava si trova in strada Chiarini a Roselle (Grosseto).