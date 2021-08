Dilettando fa tappa a Pitigliano: in piazza della Repubblica previste dieci esibizioni

Dilettando con Avis raggiunge Pitigliano.

Giovedì 12 agosto, la popolare trasmissione televisiva di Toscana Tv e Siena Tv, condotta da Carlo Sestini, arriva nella città del Tufo, grazie alla locale sezione Avis, alla collaborazione della Pro Loco L’Orso e del Comune di Pitigliano. L’appuntamento è alle 21.15, in piazza della Repubblica.

Anche in questo caso, saranno solo dieci le performance di dilettanti, tutti con spiccate qualità artistiche.

“Pitigliano ha sempre offerto delle belle trasmissioni – è il commento di Carlo Sestini – e sono convinto che anche giovedì non sarà da meno, regalando due ore di spensieratezza e di divertimento corroboranti, in un momento come quello che stiamo vivendo“.

Sul palco di piazza della Repubblica, insieme a Carlo, ci saranno l’insostituibile Paco Perillo, Francesca Magdalena Giorgi e il simpaticissimo nonno Mario, interpretato dall’attore di casa Davide Denci.

Molto attesa è l’esibizione delle ospiti, le campionesse italiane di ballo di Syncro Latin, Freestyle e Coreografic Freestyle dell’Odissea 2001.

“Sarà un momento di grande visibilità per la nostra associazione – è il commento del presidente di Avis Pitigliano, Francesco Corti – e per l’attività che portiamo avanti in maniera soddisfacente grazie ai nostri donatori, che non smetterò mai di ringraziare per la loro disponibilità. Avere una vetrina televisiva e una serata dedicata con la quale regalare benessere per lo spirito ci inorgoglisce, per realizzare la quale abbiamo avuto la determinante collaborazione della Pro loco ‘L’Orso’, con il suo presidente Bruno Manca, e il supporto dell’amministrazione comunale, che non ha mai fatto venire meno il suo sostegno alle iniziative da noi portate avanti“.

La puntata pitiglianese è programmata su Toscana Tv, canale 18, alle 21.10 del 26 agosto, e su Siena Tv (canale 90), alle 21.15 di sabato 28 agosto e in replica domenica 29 agosto alle 14.30.

Per esibirsi contattare il numero 348.3536655, il sito di Dilettando www.dilettando.it o la pagina Facebook della trasmissione.