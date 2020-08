Al via la Festa dell’Unità: ecco il programma dei dibattiti

Oltre due settimane di dibattiti, incontri, riflessioni incentrati sui temi più scottanti e di stretta attualità che attraversano la società e il mondo istituzionale del nostro Paese.

E’ un cartellone di eventi politici vasto ed eterogeneo quello proposto dalla Festa dell’Unità di Grosseto, che si svolgerà dal 29 agosto al 14 settembre al parco di via Giotto.

Dal femminicidio alla sanità, dalla riforma delle Provincie a quella della giustizia, passando per un’analisi della politica estera e dei conflitti che infiammano il pianeta, con uno sguardo a tematiche prettamente eurocentriche che si sposano con il semestre italiano alla guida dell’Unione europea: 17 dibattiti che vedranno protagonisti importanti esponenti politici e istituzionali locali, regionali, ma anche nazionali, oltre ad europarlamentari del Partito democratico.

“Anche quest’anno, la Festa dell’Unità si presenta con un programma politico ricco di incontri – spiega la segretaria provinciale del Partito democratico, Barbara Pinzuti –: il filo conduttore che legherà questi avvenimenti è la crisi economica che attanaglia non solo l’Italia, ma anche l’Europa, e che mette in ginocchio sempre più famiglie. Si tratta di un programma fitto di dibattiti, in cui saranno rappresentate tutte le istituzioni locali e che dimostra come la festa non sia una semplice sagra, ma una manifestazione in cui si vuole riflettere e dare spunti su tematiche di stretta attualità”.

“I dibattiti hanno rappresentato da sempre la spina dorsale della Festa dell’Unità – sottolinea Roberto Daviddi, coordinatore dell’organizzazione della manifestazione –. Oggi si ferma la fase organizzativa dell’evento e da domani si apre un’iniziativa che mi auguro possa riscontrare la massima accoglienza da parte dei grossetani. Il mio auspicio è che ci possa essere un alto numero di presenze, in modo che i nostri sforzi possano essere ripagati”.

“Il vero motore di questa festa sono i volontari – evidenzia Daviddi –: si tratta di 40 persone che daranno il proprio contributo tutti i giorni e che saranno dislocate tra il magazzino, la cucina del ristorante i giochi e la libreria. Quest’anno, inoltre, abbiamo affidato ad esterni la gestione del bar”.

“Quest’anno, il lavoro organizzativo per dare vita alla Festa è stato molto accurato – dichiara commossa la tesoriera Serena Remi – per evitare qualsiasi spreco o ammanco di gestione. Siamo andati incontro a numerose difficoltà che, per fortuna, siamo riusciti a risolvere grazie al contributo gratuito di alcuni sponsor. A questo proposito voglio ringraziare in particolar modo In.Ca. Ingrosso Carni, Etruria Sapori di Toscana e Tecno Allestimenti. Il mio grazie va anche a Barbara Pinzuti e all’amministrazione comunale perché ci sono stati vicini nell’organizzazione di questo evento”.

“Nel corso dei dibattiti politici – afferma il sindaco di Grosseto, Emilio Bonifazi – saranno rappresentati tutti gli esponenti locali e provinciali. La Festa dell’Unità si svolge a Grosseto, ma è un’iniziativa che coinvolge tutto il Pd maremmano ed è giusto che possa essere partecipe di questo evento nell’arco di tutti e 17 i giorni della manifestazione”.

Nella foto, da sinistra: Serena remi, Barbara Pinzuti, Emilio Bonifazi e Roberto Daviddi

Il programma dei dibattiti

Ecco, nel dettaglio, il programma dei dibattiti politici della festa dell’Unità di Grosseto: