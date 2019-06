Torna il corteo storico di Follos: Follonica fa un tuffo nell’Ottocento

Il tempo inclemente dello scorso maggio non ha concesso ai figuranti del corteo storico Follos 1838 di rinnovare la ormai consueta ricostruzione storica della visita che il Granduca Leopoldo II di Lorena, insieme alla consorte e alla sua corte, fece a Follonica in occasione dell’inaugurazione della chiesa di San Leopoldo.

Ecco allora che domenica 30 giugno, con partenza alle 21.30 dalla piazza della chiesa di san Leopoldo, il corteo storico ottocentesco tornerà a calare Follonica nell’epopea Leopoldina; da via Bicocchi, il corteo si snoderà in via Dante per raggiungere viale Italia fino a piazza a Mare.

Qui, Leopoldo II di Lorena e la sua corte saranno accolti dai Rullanti dell’Ardenghesca, un gruppo di tamburini di Civitella Marittima, tutti giovanissimi, dai 7 ai 12 anni, che si esibiranno in un coinvolgente omaggio a Follonica.

Percorrendo via Roma, il corteo giungerà intorno alle 22.30 in piazza Sivieri, dove si svolgerà un bellissimo spettacolo: il ballo granducale, che lo scorso maggio si è tenuto con grande successo per gli ospiti della Fonderia 1, si svolgerà a beneficio di tutti coloro che saranno presenti e che potranno così assistere all’esibizione di quattro balli tipici dell’epoca,

Tra costumi meravigliosi e musica d’altri tempi, Follonica sotto le stelle sarà catapultata in pieno Ottocento, con dame ingioiellate e acconciate secondo la moda del momento e cavalieri eleganti che le condurranno nelle danze dell’epoca.

Follos vuole assumere così un significato diverso: da evento culturale e storico, dedicato ad un avvenimento importante per la città, la ricostruzione del corteo diventa anche attrazione turistica, momento di intrattenimento e spettacolo per tutti coloro che godono di Follonica in estate e che difficilmente in altre stagioni potrebbero vedere.