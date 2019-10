Musica, sport e solidarietà, torna #corricomepuoi: il programma

Sabato 12 e domenica 13 ottobre Follonica ospita la due giorni dedicata allo sport per tutti e alla solidarietà, ma anche alla musica e all’intrattenimento.

Arriva #corricomepuoi2019, l’evento organizzato dall’associazione culturale Aman in collaborazione con Ipf onlus (Istituto per la famiglia, sezione zonale 27 di Follonica) e La Base chiesa cristiana.

La manifestazione, come ogni anno, viene organizzata sul lungomare follonichese: il punto di partenza e di arrivo è in piazza Guerrazzi e il percorso è alla portata di tutti. Si può partecipare correndo o camminando, scegliendo il tratto da 4 chilometri o quello da 8.

L’appuntamento è per domenica 13 ottobre dalle 8 per permettere a tutti di iscriversi e ritirare le maglie. Lo start è fissato alle 10. Lungo viale Italia sono previsti due punti di ritorno: uno all’incrocio con via Isola dello Sparviero e l’altro alla rotatoria fra viale Italia e via Isole Eolie. Nell’area di partenza e di arrivo, fin dalla mattina di sabato 12 ottobre fino all’intera giornata di domenica 13, saranno allestiti spazi per intrattenere i bambini e aree dedicate allo sport in tutte le sue accezioni.

Inoltre, sabato, dalle 14, in piazza Guerrazzi avrà luogo #corrinpiazza: sarà possibile iscriversi alla corsa #corricomepuoi2019 e ritirare il materiale di gara. Sono inoltre previste attività sportive, attività e laboratori musicali.

La manifestazione è a scopo benefico (i proventi vanno a sostegno delle attività di Aman rivolte ai soggetti in stato di disabilità) ed è alla sua quarta edizione. L’obiettivo degli organizzatori è quello di promuovere l’attività sportiva orientata al miglioramento delle proprie capacità fisiche e di quelle competenze e abilità utili per il superamento dei propri limiti.

L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Grosseto, dal Comune di Follonica e dal Comitato di Follonica della Croce rossa. Per iscriversi e avere ulteriori informazioni sui percorsi è possibile visitare il sito www.corricomepuoi.it oppure inviare una mail a [email protected] o telefonare al numero 335.6810626.