Torna “Torniella in musica”: in programma quattro concerti e il campus dei giovani

Si rinnova anche per quest’anno l’appuntamento musicale estivo nella frazione di Torniella, giunto alla sua nona edizione e che offre un cartellone ricco di concerti che vedranno esibirsi giovani allievi e musicisti professionisti.

I concerti si svolgeranno dal 24 luglio al primo agosto al castello di Torniella con posti limitati, per cui è necessaria la prenotazione.

Sulla scia del successo della simbolica edizione del 2020, denominata “Intermezzo e realizzata nel breve momento di euforia e voglia di rinascita in cui si credeva di aver archiviato la pandemia, “La Farandola“, associazione promotrice di questo evento fin dal 2013, con il patrocinio del Comune di Roccastrada e la collaborazione della proloco Piloni – Torniella, presenta un cartellone che affianca al tradizionale e amatissimo campus musicale, che si svolgerà con un numero limitato d’iscritti per garantirne la sicurezza, altri prestigiosi concerti.

Si inizia sabato 24 luglio con il duo americano Paulette e David Miller che proporrà musiche per flauto e arpa celtica. Domenica 25 luglio sarà la volta del trio Louise Farrenc, che vedrà la pianista Cristina Biagini, ideatrice del campus, la flautista Iolanda Zignani, docente del campus dal 2016, e la violoncellista Gabriella Pasini impegnate in un gustoso programma che comprende un trio di Haydn, il trio della compositrice romantica Louise Farrenc, da cui la formazione prende il nome, e la deliziosa Sonata en Concert di Jean Michel Damase.

Si riprende sabato 31 luglio con il concerto finale del campus, in cui i giovanissimi musicisti, ospiti del castello di Torniella dal 26 luglio, si esibiranno in un ricco programma che li vedrà protagonisti in diverse formazioni e in un repertorio molto vario anche nei generi musicali. Si chiuderà il primo agosto con il recital del pianista Marco Marzocchi, che proporrà la sonata Op. 26 di Beethoven ed alcune delle più godibili e famose pagine di Chopin.

L’inizio dei concerti è fissato per le 21.30 in piazza Castello a Torniella.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti i posti saranno limitati. È obbligatoria la prenotazione preferibilmente via sms o WhatsApp al numero 331.2406612.

Il campus musicale è ideato e promosso come ogni anno dall’associazione culturale “La Farandola” con il patrocinio del Comune di Roccastrada, la collaborazione della Pro Loco Piloni Torniella e il sostegno di Eurit e Banca Centro Toscana Umbria.