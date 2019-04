Il Morellino Classica Festival si presenta: il programma completo dei concerti

Morellino Classica Festival giunge quest’anno alla sua ottava edizione, sulle ali del successo crescente delle edizioni passate che hanno riscosso sempre maggior consenso di pubblico e di critica: un Festival che è ispirato dalla bellezza incontaminata della Maremma e dei suoi luoghi incantevoli e fondato sull’idea di rendere questi luoghi palcoscenico naturale per offrire al pubblico un’esperienza unica e irripetibile di ascolto di grande musica immersa in scenari ed atmosfere magiche. La ricca gamma dei luoghi è formata da cantine avveniristiche, castelli, teatri, chiese, conventi, siti archeologici, cave di marmo, casseri, esclusive terrazze sul mare.

Il Festival è un dunque un variegato itinerario musicale che parte ancora da Milano, nella sede Fazioli Pianoforti Show Room, dove il 13 maggio sarà ufficialmente presentato il programma della stagione e dove il direttore artistico, il pianista Pietro Bonfilio, terrà il concerto d’apertura con musiche di Tchaikovsky, Liszt e Mussorgsky, alla presenza di Rai Radio 3 e della direzione del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, partner musicale del Festival da diversi anni. Al concerto seguirà una degustazione che farà conoscere al pubblico milanese i prodotti agrobiologici e i vini della Maremma, con il supporto della Scuola europea sommelier, che accompagnerà poi il festival, come gli scorsi anni, per le degustazioni a conclusione dei concerti.

A fianco degli storici sponsor principali, primi fra tutti, Banca Tema e Consorzio di Tutela del Morellino di Scansano, che hanno voluto premiare fin dal primo anno, l’idea progettuale “musica-natura-vino”, hanno riconfermato il loro sostegno le aziende più importanti del Morellino, quali Fattoria dei Barbi Cinelli Colombini, Marchesi Frescobaldi Vini Toscana, Conte Ferdinando Guicciardini, Principe Corsini, Jacopo Biondi Santi, Castello di Potentino, Fattoria Le Pupille, Terenzi Viticoltori in Scansano, La Selva Prodotti Biologici, Mantellassi Viticoltori e altre realtà imprenditoriali quali Agribenessere Sasseta Alta, Hera Soluzioni Territoriali, Acas 3D.

Riconfermano il sostegno i marchi internazionali quali Ricola e Mercedes ed entra tra i sostenitori la Fondazione Viveterna Terrace, che realizzerà a Castiglione della Pescaia il progetto Modern Luxury Living.

Il programma

Ecco il programma completo della manifestazione:

13 MAGGIO LUNEDI’ ORE 18

FAZIOLI SHOW ROOM MILANO

PRESENTAZIONE ALLA STAMPA DELLA 8° EDIZIONE DEL PROGRAMMA MUSICALE DEL FESTIVAL

Intervento musicale di PIETRO BONFILIO, piano

16 MAGGIO GIOVEDI’ ORE 11

PRESENTAZIONE ALLA STAMPA DELLA 8° EDIZIONE DEL PROGRAMMA MUSICALE DEL FESTIVAL

PALAZZO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

18 MAGGIO SABATO ORE 18

PALAZZO ESPOSIZIONI (Ex-Scuole) SCANSANO

PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA DELLA 8° EDIZIONE DEL PROGRAMMA MUSICALE DEL FESTIVAL

Intervento musicale di ANDRÉS GONZALES NÁJERA e MARCO TOMATIS, chitarre

IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “LUIGI BOCCHERINI” DI LUCCA

8 GIUGNO SABATO ORE 19

CASTELLO PRINCIPE CORSINI DELLA MARSILIANA MANCIANO

QUARTETTO D’ARCHI KALEIDOS

IN COLLABORAZIONE CON “SCUOLA DI MUSICA” DI FIESOLE

15 GIUGNO SABATO ORE 19

PIAZZA DEL CASTELLO DI MONTEMERANO MANCIANO

MOGLIOS SAXOPHONE QUARTET

IN COLLABORAZIONE CON IL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO

29 GIUGNO SABATO ORE 21

CHIESA DI SAN BIAGIO MONTORGIALI SCANSANO

DUO SABAY

PONGPAT PONGPRADIT, chitarra – ANTON ISSELHARDT, flauto

6 LUGLIO SABATO ORE 21

CHIESA DI SAN GIORGIO MONTEMERANO MANCIANO

CARMEL STRING QUARTET TEL AVIV ISRAELE

13 LUGLIO SABATO ORE 19

TEATRO SULL’ACQUA DI SASSETA ALTA SCANSANO

ENSEMBLE “SPAZIO D” STRING QUARTET

MUSICISTI COREANI IN ITALIA L’Opera, la tua splendida

DAVIDE HONG SHIN KIL – ETTORE DAEBUM LEE

18 LUGLIO GIOVEDI’ ORE 19

CASTELLO DI MONTEPO’ POLVERAIA SCANSANO

BEATRICE RANA, piano

27 LUGLIO SABATO ORE 19

TENUTA AMMIRAGLIA MARCHESI FRESCOBALDI MAGLIANO TOSCANA

GIUSEPPE ANDALORO, piano

14 AGOSTO MERCOLEDI’ ORE 19

PANORAMIC TERRACE VIVETERNA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

GOYA E MORELLINO CLASSICA FESTIVAL

PIETRO BONFILIO, piano

16 AGOSTO VENERDI’ ORE 19

CASSERO SENESE ROCCALBEGNA

CHIESA ROMANICA DI SAN PIETRO E PAOLO ROCCALBEGNA

NIGUN CLARINET QUARTET E CATERINA FRANCESE, soprano

21 AGOSTO MERCOLEDI’ ORE 20

CASTELLO DI POTENTINO SEGGIANO

DUO ANTONINO CICERO, fagotto – LUCIANO TROJA, piano

28 AGOSTO MERCOLEDI’ ORE 21

CHIESA SAN GIORGIO MONTEMERANO MANCIANO

DUO DAVIDE ALOGNA, violino – SIMONIDE BRACONI, viola

31 AGOSTO SABATO ORE 19

CONVENTO DEL PETRETO SCANSANO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ed. Sellerio

“Heinrich Neuhaus – L’arte del pianoforte”

VALERIJ VOSKOBOJNIKOV, pianista, musicologo e scrittore

MICHAIL UTKIN, violoncello

7 SETTEMBRE SABATO ORE 21

TEATRO CASTAGNOLI DI SCANSANO

LORENZO ALBANESE, fisarmonica

QUARTETTO D’ARCHI NOTRE-DAME

14 SETTEMBRE SABATO ORE 19

CASTELLO DI MONTEPO’ POLVERAIA SCANSANO

ORCHESTRA BAROCCA COIN DU ROI SOCIÉTÉ D’OPÉRA

DIR. CHRISTIAN FRATTIMA

19 OTTOBRE SABATO ORE 17,30

TEATRO DEGLI INDUSTRI GROSSETO

IN MEMORY OF HIS MAJESTY KING RAMA IX

DANZE E COSTUMI TRADIZIONALI DALLA THAILANDIA

NAT YONTARARAK, piano

29 DICEMBRE DOMENICA ORE 21

TEATRO CASTAGNOLI DI SCANSANO

CONCERTO DI FINE ANNO – MADAMA BUTTERFLY

ORCHESTRA “SPAZIO D” MUSICISTI COREANI IN ITALIA

DAVIDE HONG SHIN KIL – ETTORE DAEBUM LEE