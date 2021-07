Torna il festival musicale “Cromatica”: il programma dei concerti

Dopo il forzato stop dello scorso anno, in cui l’associazione “Cromatica” ha collaborato con il neonato Festival San Rocco, “Cromatica, tutti i colori della musica” in coorganizzazione con il Comune di Grosseto e il supporto della Proloco di Marina e Principina, torna in una versione ridotta.

Come nelle precedenti tre edizioni, è stata privilegiata la presenza di artisti di livello legati in qualche modo alla Maremma.

La voce, come da tradizione per il festival, sarà la vera protagonista.

Il concerto di apertura, che come tutti gli altri saranno ad ingresso libero, è previsto per il 18 luglio nella chiesa di San Rocco, a Marina di Grosseto, alle 21.15, e sarà affidato ad una delle composizioni più struggenti mai scritte nella storia della musica, lo “Stabat Mater” di G. B. Pergolesi.

Verrà eseguito dalla soprano Silvia Striato e dal contralto Luana Viciani, accompagnate da una delle formazioni più famose del panorama della musica classica maremmana, l’orchestra da Camera “C. Cavalieri”, diretta dal maestro Laura Bianchi.

Il programma prosegue con un tuffo nella musica moderna. Il 13 agosto, alle 21.15, nella deliziosa chiesa di Santa Teresa di Lisieux a Principina a Mare, immersa nella pineta, si esibiranno due conosciutissimi artisti, Alessandro Golini, al violino, e Paolo Battistini, alla chitarra, che con il loro “Di tutto un pop” guideranno il pubblico in un fantastico viaggio nella musica da film con incursioni nei più grandi successi della musica pop mondiale.

L’ultimo concerto sarà dedicato alla musica lirica. Il 27 agosto, nella chiesa di San Rocco di Marina di Grosseto, alle 21.15 vedrà la presenza di un trio tutto al femminile con la soprano Federica Raja, la pianista Monica Jimenez Calvo e la flautista Jana Theresa Hildebrandt, che proporranno un concerto di grandi arie d’opera dal titolo “Ma quante arie si danno”.

Informazioni e prenotazioni tramite whatsapp al numero 375.6684371.