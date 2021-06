“Vivi Le Mura”: musica e danza protagoniste al Cassero. Il programma

Una realtà unica in Europa con all’attivo 1.000 concerti, 800 città toccate, 160.000 chilometri percorsi. Arriva al Cassero senese di Grosseto la Tao Love Bus Experience con un imperdibile live a bordo di un pulmino Volkswagen T2 del ’74 decorato in stile hippie ed equipaggiato con tutto il necessario per creare uno show musicale senza precedenti.

È solo uno dei tanti eventi nell’evento di “Vivi Le Mura“, la rassegna ideata da Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva e diretta da Marcello Valassina, promossa da Comune di Grosseto e Istituzione Le Mura, realizzata in collaborazione Le Orme e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

La seconda giornata, in programma giovedì 10 giugno, è dedicata a danza e musica. I partecipanti all’evento entreranno dal Cinghialino dove troveranno ad accoglierli una guida esperta de Le Orme, che racconterà loro la storia e le curiosità legate al luogo.

La prima sosta è al Bastione Molino a vento dove troveremo la Tao Love Bus Experience; dopo aver fatto il pieno di energia con il loro show, il gruppo si dirigerà verso la Piazza Bassa dove assisterà ad una raffinata esibizione del duo flauto e viola dei musicisti dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto che faranno da colonna sonora all’assolo della danzatrice della Compagnia Francesca Selva. Terza e quarta sosta ancora in compagnia della Tao Love Bus Experience e del duo danza e musica con protagonista la chitarra. Lo show finale nel prato grande in cui si potrà gustare la merenda nella modalità pic-nic, è affidato al duo comico “I Carta Bianca“, composto da Daniele Graziani e Lucio Dal Maso, attualmente impegnato in Colorado Lab, Zelig Lab e protagonista in tv del programma “Eccezionale Veramente” in onda su La7.

Il percorso di visita sarà costellato da piacevoli soste, durante le quali si potrà godere degli spettacoli in programma. Ad ogni tappa i partecipanti riceveranno un prodotto locale offerto da Sapori e saperi di Maremma e La Mieleria Rossi Novaro, da conservare nell’ecobag che avranno in omaggio. È obbligatoria la prenotazione del tour in uno dei seguenti orari: 17.00, 17.20, 17.40, telefonando al 333.3765469 o scrivendo a casseroindanza@gmail.com. Per ragioni di sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, l’ingresso è riservato solo a 3 gruppi di massimo 20 persone (ticket a persona 5 euro inclusa ecobag).

“Vivi le Mura” è un progetto ideato da Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva, promosso da Comune di Grosseto e Istituzione Le Mura e realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. È realizzato in collaborazione con Orchestra Sinfonica Città di Grosseto e Le Orme. Sono sponsor tecnici dell’evento Sapori e saperi di Maremma e La Mieleria Rossi Novaro.