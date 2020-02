Carnevale, il programma del weekend: seconda sfilata ed elezione della reginetta

Si avvicina la seconda sfilata del Carnevale di Follonica, che vedrà anche assegnare il primo titolo dell’edizione 2020 con l’elezione di Miss Carnevale.

Due sono gli appuntamenti collaterali previsti nel weekend.

Sabato 8 febbraio aprirà al Casello Idraulico la mostra dei pittori follonichesi, a cura di Manlio Micheloni, che rimarrà in allestimento fino a venerdì 14 febbraio. Sempre sabato 8 febbraio, nel giardino del Casello Idraulico, alle 17 si terrà il tradizionale concerto di Carnevale della banda cittadina “Giacomo Puccini” con ospiti le reginette degli otto rioni.

Quindi domenica 9 febbraio, a partire dalle 14.30, seconda sfilata dei carri e delle mascherate con la partecipazione della filarmonica “Giuseppe Verdi” e della Bandaccia di Marcialla, dalla provincia di Firenze; al termine della sfilata, sarà piazza a Mare quest’anno a fare da cornice alla proclamazione della più bella del reame carnevalesco.

Un motivo in più per partecipare alla sfilata e per sostenere fino alla fine la reginetta preferita.