Torna Capalbio Libri in una nuova location: il programma completo

Estate 2022. In Maremma si attende l’inizio della nuova stagione di Capalbio Libri, il festival sul piacere di leggere, appuntamento consolidato, noto tra i punti di riferimento delle manifestazioni letterarie estive e centrato sulla condivisione della lettura come strumento di crescita.

Novità per questa edizione: la XVI si terrà dal 1° al 7 agosto in una nuova e iconica location, l’Anfiteatro del Leccio, un’area panoramica da cui è possibile ammirare il borgo di Capalbio e tutta la valle maremmana, fino allo scorgere del mare. Location su cui l’attuale amministrazione comunale punta per realizzare un’importante opera architettonica di riqualificazione dedicata proprio alla fruizione culturale.

Anticipato da tre appuntamenti fuori rassegna con protagonisti Dacia Maraini, Sergio Rizzo a Roccastrada e Lucrezia Lante Della Rovere, quello di Capalbio Libri di quest’anno sarà un programma denso con nomi di prestigio dell’ambito della saggistica, della narrativa e del giornalismo contemporaneo. Saranno queste personalità i protagonisti della settimana, molte le serate con il consolidato appuntamento doppio, a partire dalle ore 19.30. Ospiti che creeranno spazi importanti di dibattito e di condivisione con il pubblico più affezionato di questa manifestazione e con chi trascorrerà le vacanze in Maremma.

Accompagneranno gli incontri di Capalbio Talks, gli appuntamenti per i più piccoli, con Capalbio Kids, il format che lo scorso anno ha divertito e interessato il pubblico dei bambini.

Una manifestazione, Capalbio libri 2022, che saprà affascinare il pubblico e farà soffermare lettori e lettrici su temi attuali, di interesse comune declinati alla narrativa per ragazzi, per adulti o alla saggistica: paura e coraggio, spaccati taglienti di famiglie italiane, storie d’amore all’apparenza improbabili, radici e significato dell’innovazione e poi ancora memoria ed eternità.

Saranno occasioni di condivisione per affacciarsi alle biblioteche di famiglia, tornare a riflettere e parlare dei libri che raccontano storie di professionisti, artisti, politici, imprenditori, gran dame o persone semplici. E poi ancora i grandi temi della precarietà e del cambiamento che dominano questi anni, senza trascurare storie di cronisti al lavoro, di vite notturne, di chi sono e come vengono visti e conosciuti gli italiani attraverso i social. Storie che raccontano l’inquietante potere della magistratura o il magico potere della musica, tutti argomenti che nel quotidiano sono sulle pagine della stampa, o che vedono i protagonisti che ne scrivono ospiti abituali in trasmissioni televisive.

Marta Mondello continua ad essere la conduttrice delle serate.

Parteciperà e chiuderà il festival il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Interverrà alla presentazione domenica 7 agosto, alle 21.30, del libro di Silvia Sciorilli Borrelli, “L’età del cambiamento. Come ridiventare un paese per giovani” – edizioni Solferino, con Mariastella Gelmini e Giorgio La Malfa. Condurrà Giancarlo Loquenzi.

L’illustrazione di Capalbio Libri 2022 è stata affidata all’artista Paola Carbonaro, alias “Carbo”. Illustratrice siciliana, di adozione milanese, è nata come graphic designer e disegna da che ne ha memoria. Ha iniziato in bianco e nero con solo linee, fino a inserire i colori in ogni suo lavoro, in cui ricorrono spesso figure femminili che si uniscono al paesaggio. L’illustrazione pensata conferma questa caratteristica dell’artista, che ha disegnato una donna stesa, dai capelli verdi, che abbraccia dei libri. Dorme, o meglio, si direbbe che sogna, e in questo sogno si vede una Capalbio baciata dal sole, contornata da libri che volano, che raggiungono la Rocca aldobrandesca di Capalbio, che si mischiano con la natura e che sanno dominare l’illustrazione, in un’immagine che restituisce alla vista una commistione di colori e luce, di bellezza e fantasia, di incanto e amore per i libri.

“Come ogni anno – ha dichiarato Andrea Zagami – abbiamo cercato di avere uno sguardo attento sulle novità editoriali e sui temi più attuali, tenendo conto degli interessi del pubblico di lettori e lettrici che vivono in Maremma, o la abitano nel periodo estivo. Il ritorno agli eventi in presenza senza restrizioni di alcun tipo ha dimostrato, in questo periodo, il desiderio di condivisione e di tornare in piazza con la voglia di partecipare alle manifestazioni culturali”.

“Siamo dunque lieti – ha aggiunto Zagami – di aver annunciato il nostro programma e di sperimentare questa nuova location: l’Anfiteatro del Leccio. Non solo per la sua naturale bellezza, ma per la riqualificazione a cui verrà sottoposta proprio per la fruizione culturale. Ringrazio per questa edizione Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, il presidente della Regione, Eugenio Giani, per il supporto e la partecipazione, e tutti coloro che stanno contribuendo perché Capalbio Libri possa continuare a essere un avamposto di conoscenza e condivisione.”

“Capalbio Libri, con la sua lunga storia, è uno dei protagonisti assoluti della stagione estiva a Capalbio – hanno dichiarato Gianfranco Chelini, sindaco del Comune di Capalbio, e Patrizia Puccini, assessore con delega alla cultura -, per questo siamo soddisfatti di annunciare anche quest’anno un ricco calendario di eventi, convinti che la partecipazione della comunità locale e dei turisti non si farà attendere. Inoltre, siamo orgogliosi e grati della partecipazione di Eugenio Giani alla serata finale”.

“Dopo il successo dell’incontro a Roccastrada con Sergio Rizzo – ha dichiara Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto -, continua a essere motivo di orgoglio aver partecipato alla conferenza stampa del lancio della stagione ufficiale di Capalbio Libri. Una manifestazione consolidata e di rilievo nazionale nell’ambito culturale, che merita il sostegno di tutti noi e la volontà da parte di tutti di continuare a promuoverla e a sostenerla perché arricchisce i nostri territori e porta in piazza cittadini e cittadine amanti dei libri e della cultura. Una grande soddisfazione e un dovere dunque, per noi, essere stati qui anche per ringraziare Andrea Zagami e il lavoro di tutti il suo team”.

Il programma

Lunedì 1° agosto, ore 19:30

Capalbio Kids

Loredana Lipperini, “Il senzacoda. Storia di una bambina fifona, mostri impossibili e gatti straordinari” – Salani

Intervista di Alessia Denaro

Lunedì 1° agosto, ore 21:30

Veronica Raimo, “Niente di vero” – Einaudi

Con Roberta Colombo

Conduce Flavia Capone



Martedì 2 agosto, ore 19:30

Marco Varvello, “Londra anni venti” – Bompiani

Luciano Tancredi e Claudio Tito discutono con l’autore

Mercoledì 3 agosto, ore 19:30

Luca De Biase, “Eppur s’innova. Viaggio alla ricerca del modello italiano” – Luiss University Press

Con Francesca Bria e Chicco Testa

Conduce Nicoletta Picchio

Giovedì 4 agosto, ore 19:30

Capalbio Talks

Monsignor Vincenzo Paglia, “L’età da inventare. La vecchiaia fra memoria ed eternità” – Piemme

Con Sebastiano Maffettone e Andrée Ruth Shammah

Conduce Francesca Nocerino

Giovedì 4 agosto, ore 21:30

Capalbio Talks

Giovanni Bocco, “Il manoscritto di Italicus” – Rubbettino

Con Gianluca Brozzetti e Mariolina Sattanino

Conduce Flaminia Marinaro

Venerdì 5 agosto, ore 19:30

Luigi Contu, “I libri si sentono soli” – La nave di Teseo

Intervista di Alessandra Longo

Venerdì 5 agosto, ore 21:30

Fabrizio Roncone, “Non farmi male” – Marsilio

Con Pierluigi Battista e Francesco Siciliano

Conduce Andrea Garibaldi

Sabato 6 agosto, ore 19:30

Filippo Ceccarelli, “Lì dentro. Gli italiani nei social” – Feltrinelli

Dialogo con Bruno Manfellotto

Sabato 6 agosto, ore 21:30

Sergio Rizzo, “Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia” – Solferino

con Barbara Pontecorvo

Conduce Giulia Cerasoli

Domenica 7 agosto, ore 19:30

Mimma Gaspari Golino, “La musica è cambiata?! Dite la vostra che io ho detto la mia” – Baldini+Castoldi

Con Nada Malanima

Conduce Michela Tamburrino

Domenica 7 agosto, ore 21:30

Silvia Sciorilli Borrelli, “L’età del cambiamento. Come ridiventare un paese per giovani” – Solferino

Con Mariastella Gelmini, Giorgio La Malfa ed Eugenio Giani.

Conduce Giancarlo Loquenzi.

Partnership

Il festival Capalbio Libri 2022 si svolge a Capalbio, uno dei Borghi più belli d’Italia, che ha ricevuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura la qualifica di “Città che legge”.

Ideato da Andrea Zagami, Capalbio Libri è organizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Zigzag srl in collaborazione con la Fondazione Capalbio, ha il patrocinio del Ministero della cultura (MiC), il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, Comune di Capalbio, Fondazione Capalbio ed è promosso dall’associazione “Il piacere di leggere”. Con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Enel, Aspesi, Banca Tema – Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma – Credito Cooperativo, Terna, Kimbo, l’Eco della Stampa. E con Locanda Rossa, Valle del Buttero, Ultima Spiaggia, Garden Vivai Mediterranei, ristorante “La Torre”, ristorante “Le Burle”, ristorante “Enoteca la Torre. La Dogana”, ristorante “Il Tortello”. Partner di Capalbio Libri sono alcune eccellenze del territorio: Azienda vitivinicola biologica “BorgoCiro”, CapalBIOfattoria, Società agricola “Clivio degli Ulivi”, Azienda artigiana “Jacobelli Liquori”, Cantina “Monteverro”, Azienda agricola “La Vigna sul Mare”.

Collabora con il festival la cartolibreria Bastogi di Orbetello per la vendita dei libri durante le presentazioni a Capalbio all’Anfiteatro del Leccio. Capalbio Libri è anche su Facebook, twitter, Instagram e you tube.

Tra gli ospiti delle precedenti edizioni ricordiamo Alberto Asor Rosa, Paolo Mieli, Antonella Clerici, Matteo Renzi, Carlo Freccero, Enrico Letta, Eugenio Scalfari, Myrta Merlino, Franco Di Mare, Luca Bianchini, Luigi Bisignani, Vittorio Feltri, Enzo Golino, Marco Damilano, Enrico Mentana, Marina Valensise, Sarah Varetto, Tommaso Cerno, Pierluigi Battista, Luigi de Magistris, Nicola Gratteri, Andrea Purgatori, Matteo Marzotto, Annalisa Chirico, Helena Janeczek, Brunello Cucinelli, Pier Carlo Padoan, Beatrice Venezi, Benedetta Cibrario, Romana Petri, Sabino Cassese, Andrea Vianello, Edith Bruck, Guido Maria Brera, Michele Santoro, Luca Ricci, Roberto Napoletano, Alessandro Sallusti e molti altri.