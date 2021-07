Capalbio Libri compie 15 anni: il programma dell’edizione 2021

Si è tenuta questa mattina, sul prato della Locanda rossa. la conferenza stampa della presentazione della XV edizione di Capalbio Libri, il festival sul piacere di leggere, che da quindici anni anima l’estate del cuore della Maremma.

Hanno partecipato alla presentazione Gianfranco Chelini, assessore ad attività produttive e turismo del Comune di Capalbio, Patrizia Puccini, assessore alle politiche sociali e culturali, scuola e istruzione del Comune di Capalbio, Lucia Biagi, della Fondazione Capalbio, Andrea Zagami, ideatore e direttore del festival.

Presenti anche il vicesindaco e assessore alle politiche ambientali e al patrimonio, Giuseppe Ranieri, e l’assessore ai lavori pubblici e pianificazione del territorio, Marzia Stefani.

Manca una settimana all’inizio del festival, che si terrà dal 27 luglio al 3 agosto: otto giorni ricchi di incontri, autori, lettori, libri, spazi di dibattito e condivisione. Anche per questa stagione Capalbio Libri si terrà a Borgo Carige, in piazza della Repubblica, tutte le sere a partire dalle 19.30. Tranne il giorno di apertura, in cui si inizierà alle 18.00 con una presentazione dedicata ai più piccoli.

Numerosi gli ospiti attesi e tanti i libri protagonisti di questo festival. Gli autori presenti sul palco di Capalbio Libri 2021: Andrea Albertini, Edith Bruck, Teresa Ciabatti, Giacomo D’Onofrio, Mimma Gaspari Golino, Francesca Levi, Daniela Morelli, Roberto Napoletano, Giovanna Pancheri, Lorenza Pieri, Paola Pilati, Alessandro Sallusti, Luca Ricci, Gabriele Romagnoli e Michele Santoro.

Confermati in questa edizione come relatori e ospiti, tra gli altri: Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, Patrizio Bianchi, Ministro dell’istruzione, Vincenzo Boccia, presidente dell’Università Luiss Guido Carli, Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Angelo Cennamo, blogger (Telegraph Avenue), Furio Colombo, giornalista e scrittore, Piero Fassino, Nicoletta Picchio, curatrice della collana Bellissima – Luiss University Press.

Ma Capalbio Libri 2021 offre anche delle novità, arricchendo la manifestazione con tre nuove iniziative: Capalbio Kids, una serie di appuntamenti interamente dedicati ai più piccoli. Capalbio Talks, un nuovo format per discutere e conoscere quello che ci appassiona e, dalla prossima stagione, Capalbio Salute, incontri dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere e un premio per la ricerca intitolato alla memoria di Isabella Mezza.

“È un anno di transizione – ha detto Andrea Zagami -, stiamo preparando una vera e propria Capalbio Libri ‘revolution’. In questa edizione solo un assaggio dei nuovi format che stiamo mettendo a punto (Capalbio Kids, Capalbio Talks) e dall’anno prossimo Capalbio Salute. Sono in programma anche alcuni appuntamenti fuori dal festival che intendiamo proporre in agosto e settembre 2021. Abbiamo anche deciso di presidiare in modo più forte il web e di intercettare tutte le innovazioni che ci propone la rete. Vogliamo ampliare il nostro pubblico e promuovere ‘il piacere di leggere’ oltre i confini fisici del festival“

“Capalbio Libri – ha dichiarato Gianfranco Chelini – è un appuntamento importantissimo che qualifica da tempo l’estate capalbiese. La ricchezza e la cura del programma, la qualità degli ospiti e delle produzioni letterarie e saggistiche presentate ogni anno è di prim’ordine e rende sempre più Capalbio Libri un festival di livello e attrattiva nazionale. Ora che Andrea Zagami intende sviluppare ancora di più questa manifestazione, penso che Capalbio, i capalbiesi e la Maremma in generale non possano che essere riconoscenti per l’attività di questi 15 anni che ci ha regalato tanti momenti di crescita, approfondimento ed emozioni.”

“Anche per la 15a edizione – ha spiegato Patrizia Puccini – Capalbio Libri presenta un programma ricco di importanti nomi del panorama culturale italiano. È un appuntamento della rassegna culturale estiva atteso e partecipato sia per la ricchezza di contenuti che ogni anno offre che per le proposte interessanti ed eterogenee. Siamo orgogliosi di accogliere un così importante evento di promozione ai libri e alla lettura e con la qualifica di Capalbio ‘città che legge’ dobbiamo sempre, come amministrazione, porre attenzione e impegno verso tutte quelle iniziative e attività di promozione della lettura per tutte le fasce d’età come momento di crescita personale e collettiva. Questo nuovo format Capalbio Kids, che vede la luce quest’anno, sarà un’importante occasione di collaborazione con la scuola e con la biblioteca comunale.“

“Fondazione Capalbio, in accordo con il Comune – ha annunciato Lucia Biagi -, accoglie e sostiene Capalbio libri, la rassegna che da anni anima il cartellone estivo degli eventi a Capalbio rendendolo sempre più ricco ed importante. Nell’anno che Fondazione e Comune di Capalbio dedicano all’artista visionaria Niki de Saint Phalle che più di ogni altro ha portato il nome di Capalbio nel mondo, sono convinta che alimentare il piacere di leggere approfondendo, incuriosendo, ponendo domande o dando risposte su consolidate o nuove tematiche, significhi offrire cibo alla mente e all’anima per la realizzazione di se stessi e, perché no, come Niki, dei propri sogni”.

Per questa quindicesima edizione il festival può vantare la collaborazione di Surasti Puri, illustratrice e designer indiana ma londinese di adozione, che ha realizzato un’immagine inedita ed evocativa per l’illustrazione della manifestazione: il dorso di un libro aperto, con il suo segnalibro, e il disegno di una Capalbio colorata, che trasmette vivacità e allegria, collegano in modo originale la location al concetto di lettura – mentre la Puri conferma il suo interesse per le storie urbane e la ricerca artistica.

L’ingresso agli incontri del festival è libero e non è necessario prenotarsi per partecipare. Saranno assicurate tutte le misure previste dalla legge per la prevenzione sanitaria.

l festival Capalbio Libri 2021 si svolge a Capalbio, uno dei borghi più belli d’Italia, che ha ricevuto dal Centro per il Libro e la Lettura la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020/2021 e per la terza volta consecutiva.

È organizzato da Zigzag srl in collaborazione con la Fondazione Capalbio, con i patrocini del Ministero della Cultura (MiC), della Regione Toscana, del Comune di Capalbio, dalla Siae ed è promosso dall’associazione “Il piacere di leggere”.

Con i partner Enel, Intesa Sanpaolo, Kimbo, Terna, Aspesi, Banca Tema – Terre Etrusche e di Maremma Credito Cooperativo, l’Eco della Stampa, ToscanaTLC, Locanda Rossa, Hotel Valle del Buttero, ristorante “La Torre”, Ultima Spiaggia, ristorante “Le Burle”, ristorante la “Dogana”.

Collabora con il festival la cartolibreria Bastogi di Orbetello per la vendita dei libri durante le presentazioni a Capalbio, in piazza della Repubblica a Borgo Carige.

Sono partner di Capalbio Libri anche alcune delle migliori eccellenze del territorio: azienda agricola biologica “BorgoCiro”, CapalBIOfattoria, società agricola “Clivio degli Ulivi”, azienda artigiana “Jacobelli Liquori”, cantina “Monteverro”, azienda agricola “La Vigna sul Mare”.

Capalbio Libri è un’iniziativa ideata e diretta da Andrea Zagami e realizzata da Zigzag srl, un’agenzia di comunicazione specializzata nella progettazione e produzione di manifestazioni culturali e nella comunicazione d’impresa, in collaborazione con la Fondazione Capalbio. Capalbio Libri è un marchio di Zigzag srl che è l’organizzatore unico della manifestazione.

