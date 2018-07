Torna Capalbio Libri, il festival letterario dell’estate: il programma completo

Torna a Capalbio il “festival sul piacere di leggere”: Capalbio Libri.

L’appuntamento letterario, giunto alla sua dodicesima edizione, si svolgerà come da tradizione in piazza Magenta, nel cuore del centro storico del borgo maremmano. La manifestazione, ideata e diretta da Andrea Zagami, organizzata dall’agenzia di comunicazione Zigzag in collaborazione con il Comune di Capalbio, si svolgerà da sabato 28 luglio a lunedì 6 agosto, con inizio alle 19.

Il festival

Saranno dodici, gli autori e i libri, di questa dodicesima edizione del festival letterario dell’estate. Due i doppi appuntamenti, quelli di domenica 29 luglio e di giovedì 2 agosto, con una presentazione alle 19 e l’altra alle 21.30. La presentatrice dell’edizione 2018 del festival, fil rouge per tutte le serate, sarà, come da tradizione, Marta Mondelli, che si alternerà anche nella lettura di brani dei libri in programma con Eugenio Bellini, Cristiana Buscarini, Irene Grazioli Fabiani, Eliana Miglio, Marta Mondelli, Giulia Nervi, Edoardo Purgatori. Il compito di aprire la rassegna nella serata d’apertura di sabato 28 luglio spetta al sindaco di Capalbio, Luigi Bellumori, che sostiene con convinzione la manifestazione.

Libri e musica

Una importante novità di questa edizione è la collaborazione tra Capalbio Libri e Orbetello Piano Festival, nell’ambito di un accordo di promozione territoriale fra i Comuni di Capalbio e di Orbetello. La serata conclusiva del festival avrà quindi luogo lunedì 6 agosto ad Orbetello, con il Premio Strega 2018 Helena Janeczek. Atteso per mercoledì primo agosto in piazza Magenta, invece, il concerto per pianoforte di Robertas Lozinskis, offerto dall’Orbetello Piano Festival.

“Sono stati il sindaco di Capalbio, Luigi Bellumori, e l’assessore alla cultura e al turismo di Orbetello, Maddalena Ottali, ad avere l’iniziativa di uno scambio di serate tra Capalbio Libri e Orbetello Piano Festival, due tra le manifestazioni più accreditate della Maremma – dichiara Andrea Zagami, direttore di Capalbo Libri -. Con Giuliano Adorno, il direttore dell’Orbetello Piano Festival, abbiamo dato concretezza a questa iniziativa: Orbetello offrirà la serata del 1° agosto in piazza Magenta con un concerto di un giovane talento del pianoforte, mentre Capalbio Libri curerà il 6 agosto una serata speciale in una delle principali piazze di Orbetello“.

Gli autori e i libri

Ad aprire la manifestazione, sabato 28 luglio, alle 19, sarà la presentazione del libro di Nicola Gratteri “Fiumi d’oro. Come la ‘ndrangheta investe i soldi della cocaina nell’economia legale”, edito da Mondadori.

Doppia la serata di domenica 29 luglio: alle 19 con Federico Fubini (“La maestra e la camorrista. Perchè in Italia resti quel che nasci” – Mondadori), mentre alle 21.30 sul palco ci sarà Giuseppe Procaccini (“L’abaco dei sentimenti confusi” – Gaffi).

Protagonista della serata di lunedì 30 luglio sarà Lia Levi (“Questa sera è già domani” – E/O, Premio Strega Giovani 2018).

Martedì 31 luglio, invece, sarà presentato il libro di Nathalie Peigney (“Sophie la parigina. 103 cose da sapere per essere come lei” – Rizzoli).

Arriverà mercoledì primo agosto, a Capalbio, Alessandro Wagner (“Arricchirsi con onore. Elogio del buon imprenditore”, di Benedetto Cotrugli – Rizzoli). Alle 21,30 spazio alla musica, con il concerto per pianoforte di Robertas Lozinskis, in collaborazione con l’Orbetello Piano Festival e il Comune di Orbetello.

Doppio appuntamento anche giovedì 2 agosto: alle 19 ci sarà Lisa Roscioni (“La badessa di Castro. Storia di uno scandalo” – Il Mulino), mentre alle 21.30 Roberto Napoletano (“Il Cigno nero e il Cavaliere bianco. Diario italiano della grande crisi” – La nave di Teseo).

Venerdì 3 agosto confermata la presenza di Claudio Cerasa (“Abbasso i tolleranti. Manuale di resistenza alla sfascismo” – Rizzoli), mentre sabato 4 agosto quella di Elena Improta (“Ordinaria diversità. Diario di una figlia, moglie, madre” – Ponte Sisto).

Domenica 5 agosto arriva invece Mario Tozzi (“L’Italia intatta. Viaggio nei luoghi italiani non alterati dagli uomini e fermi nel tempo. Un mosaico di straordinaria bellezza” – Mondadori).

Il compito di salutare il festival letterario, per l’ultima serata di lunedì 6 agosto, spetterà a Helena Janeczek (“La ragazza con la Leica” – Guanda, Premio Strega 2018), ma dal palco di Orbetello, in piazza Giovanni Paolo II.

I conduttori e gli ospiti

A condurre le serate saranno lo scrittore ed autore tv Andrea Purgatori, la penna de Il Foglio Annalisa Chirico, la giornalista di Rai News Mariella Zezza, il direttore de Il Tirreno Luigi Vicinanza, la conduttrice del Tg2 Francesca Nocerino, l’editorialista de La Stampa Riccardo Barenghi, l’editorialista del Corriere della Sera Pierluigi Battista, la conduttrice Rai Tiziana Ferrario, l’inviato del Sole 24 Ore Gianni Dragoni, la giornalista de La Stampa Michela Tamburrino, il direttore de La Nazione Francesco Carrassi, la giornalista de Il Fatto Quotidiano Silvia D’Onghia.

Ma saranno presenti, in qualità di ospiti, anche l’ex governatore della Regione Lombardia Roberto Maroni, l’imprenditore Matteo Marzotto, la saggista Mirella Serri, la paroliera e produttrice discografica Mimma Gaspari Golino, la scrittrice Melania Mazzucco, il conduttore tv Giancarlo Magalli, il fondatore del Wwf Italia Fulco Pratesi, la scrittrice Teresa Ciabatti e Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci e segretario del comitato direttivo del Premio Strega.

Partnership

Il festival è organizzato in collaborazione con il Comune di Capalbio, con i patrocini del Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibac), della Regione Toscana e del Comune di Capalbio, ed è promosso dall’associazione “Il piacere di leggere”. Con i partner Enel, Intesa Sanpaolo, Invitalia, Kairos, ibs.it, Banca Tema – Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo, Locanda Rossa, Hotel Residence Valle del Buttero, La Capalbiola, Ultima Spiaggia, Gallù, Vivaio Piante Pitorsino, L’Eco della Stampa, IsayGroup, Ivo tv.

Collaborano con il festival la libreria Periferica di Albinia per la vendita dei libri in piazza Magenta a Capalbio, mentre a Orbetello il festival si avvarrà della collaborazione della libreria Bastogi. Sono partner di Capalbio Libri i ristoranti Il Cantinone, Il Frantoio, La Porta, La Torre, Trattoria Toscana, insieme alle eccellenze del territorio Cantina Monteverro, CapalBIOfattoria, frantoio Terre di Capalbio, azienda artigiana Jacobelli Liquori, Tenuta Monteti, azienda agricola La Vigna sul Mare.

Il festival

Capalbio Libri è una iniziativa ideata e diretta da Andrea Zagami e realizzata da Zigzag, un’agenzia di comunicazione specializzata nella progettazione e produzione di manifestazioni culturali e nella comunicazione d’impresa. Capalbio Libri è un marchio di Zigzag srl, che è l’organizzatore unico della manifestazione. Capalbio Libri è anche su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Sarà possibile seguire la diretta streaming degli eventi sulla pagina Facebook di Capalbio Libri e al link https://www.ivoplay.it/live/capalbio-libri-2018/