Torna “Birre d’Amare”: sarà un edizione ‘on the beach’, tutte le novità

Torna a Castiglione della Pescaia “Birre d’Amare”, la kermesse dedicata alle birre artigianali e al cibo di strada. Due giorni, sabato 15 e domenica 16 ottobre, dove sarà possibile degustare birre di birrifici locali accompagnate da ottimi finger food e squisite birre artigianali.

Molte le novità che questa settima edizione porta con sé, a partire dalla località. L’evento cambia location, quest’anno infatti gli stand saranno allestiti in versione on the beach al piazzale Marystella, sul lungomare via Roma, una splendida terrazza che si affaccia direttamente sulle limpide acque castiglionesi.

Altra novità, per godere a pieno delle meravigliose giornate che questo ottobre sta regalando, il Centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia propone un’edizione tutta diurna.

Il programma prevede due giorni intensi: si parte sabato 15 ottobre con apertura degli stand a partire dalle 12; alle 14.30 degustazione di birra artigianale con posti ad esaurimento, in compagnia di Simone Cantoni, giornalista e autore di diversi libri in tema di abbinamento “birra-gastronomico”, e a seguire lo show cooking del progetto di ittiturismo a opera degli chef locali.

La musica live, che a “Birre d’Amare” non manca mai, comincia all’aperitivo, alle 18, con le note scatenate del Duo Giuncaico, dei Matti della Giuncaie, a seguire i 21 Grammi e infine i local Ama, alla loro seconda data di questa stagione 2022.

Domenica 16 ottobre si replicherà: di nuovo stand aperti alle 12 e poi ad accompagnare i visitatori un lungo Dj set fino al tramonto. Sulla spiaggia si potrà assistere all’evento sportivo di beach tennis.

Alle 15 il secondo show cooking del progetto di ittiturismo.

Tra le birre in degustazione spiccano quelle del birrificio L’Olmaia, Calibro 22 e Malaspina.

Preparatevi a sporcarvi le dita. A proporre i piatti di street food da gustare saranno questa volta diverse attività castiglionesi: Birroteca Castiglionese, Pescaia Walking Food, The Corner Cafè, Manitoba, Pinseria La Barca e Casina Kitch.

Durante la manifestazione sarà possibile acquistare i prodotti locali di Le Vie dell Orto.

L’evento è organizzato da Ccn (Centro commerciale naturale) e patrocinato dal Comune di Castiglione della Pescaia e Maremma Experience.