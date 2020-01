Caramelle, dolciumi e canti popolari: la Befana sbarca a Barbanella

Domenica 5 gennaio, dalle 11 alle 12, appuntamento in via De Amicis a Barbanella per salutare la Befana, che incontrerà i bambini distribuendo caramelle e dolciumi.

La festa prosegue alle 15.30 con il folklore di David Vegni, che animerà il pomeriggio con canti e storie sulla tradizione della vecchietta amata dai bambini.