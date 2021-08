Al via “Aspettando Orbetello Book Prize”: il programma della rassegna letteraria

Nel pieno dell’estate, in Maremma, in riva alla laguna, all’insegna della promozione del territorio e della lettura, dal 18 al 20 agosto si terrà la rassegna letteraria “Aspettando Orbetello Book Prize“, organizzata, nell’ambito del premio letterario “Orbetello Book Prize Maremma Tuscany Coast”, ai Giardini chiusi, con ingresso da èiazza Cortesini. Il programma prevede due appuntamenti per ogni serata: il primo avrà inizio alle 19.30, il secondo, a seguire, alle 21.30. Tutti gli incontri saranno introdotti dall’attore Edoardo Purgatori.

Hanno partecipato alla presentazione della rassegna Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello, Maddalena Ottali, assessore comunale al commercio, al turismo e alla cultura, Edoardo Purgatori, attore, Andrea Zagami, di Zigzag.

“‘Aspettando Orbetello Book Prize’ – ha dichiarato Maddalena Ottali – è una delle manifestazioni di Orbetello a cui tengo di più perché nasce da una volontà intellettuale di prestare attenzione ai nostri lettori e alla cultura. Oltretutto la manifestazione, oltre ad avere un respiro internazionale perché legata al premio ‘Orbetello Book Prize’ che deve ancora partire, causa covid, non ha trascurato e include il territorio stesso“.

“Soddisfazione per questo evento – ha sottolineato Casamenti – che si terrà nei Giardini chiusi, che stiamo finendo di restaurare con la nuova recinzione e che sarà a breve illuminata. Ringraziamo quindi, come amministrazione, gli organizzatori e ribadiamo che noi ci siamo per sostenere questa grande manifestazione“.

“Quello di oggi, con ‘Aspettando Orbetello Book Prize’ è un tassello di un puzzle che vedremo realizzato tra qualche anno – ha dichiarato Zagami -. Stiamo tentando di mettere in piedi un premio internazionale con la partecipazione di autori stranieri del peso di Grisham e la manifestazione di adesso è un pezzo di questo importante puzzle.“

“Per me presentare questa rassegna – ha dichiarato Purgatori – è una sfida. Farò da filo conduttore durante le serate, ne sono felice. Tornare a contatto con le persone oggi è la più grande gioia. Una sfida meravigliosa essere qui e pensare di far parte della squadra di ‘Orbetello Book Prize'”.

Il programma

A caratterizzare il programma alcuni dei libri dei marchi e dei nomi più accreditati dell’editoria italiana, tra i quali Baldini+Castoldi, La Nave di Teseo, Mondadori, Ponte alle Grazie, Sem. Memoir, autobiografia, etica e viaggio definiscono parte del programma in calendario con ospiti d’eccezione, storie di resilienza, di donne che scelgono di cambiare la propria vita, dell’incomunicabilità tra generazioni, di padri che fuggono e figli che restano.

Ad aprire il ciclo di incontri ci sarà Giovanni Gusai con il suo esordio letterario “Così in cielo, così in mare”, edito da Sem, che sarà presentato mercoledì 18 agosto alle 19.30: una storia che parla di appartenenza, distanze e coraggio a dei giovani sempre in viaggio, lontani da un’isola che muore spopolandosi. Intervista di Sabina Castelfranco, giornalista.

Alle 21.30 Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice, con il suo ultimo “libro Per strada è la felicità”, edito da Ponte alle Grazie, il romanzo in cui dà voce alla storia di Rosa, che alla vigilia del ’68 sceglie di cambiare la sua vita per cambiare quella delle donne che verranno. Intervista di Pierluigi Battista, giornalista.

Giovedì 19 agosto apre la serata alle ore 19:30 Filippo Nassetti, giornalista, con la presentazione di “Molte aquile ho visto in volo. Vite straordinarie di piloti”, edito da Baldini+Castoldi. Intervistato dal giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Pardo, l’autore farà conoscere al pubblico la storia del fratello Alberto, un pilota dell’Alitalia che a 23 anni ha ottenuto l’abilitazione al volo, ma solo dopo aver superato un tumore al cervello. Li affianca sul palco Margherita Buy, attrice amata e apprezzata dai cinefili, per dare forza e carattere a questo commovente e potente racconto di vita.

Alle 21.30 Mario De Caro, filosofo e docente di filosofia morale, che parteciperà alla rassegna con il suo ultimo libro “Le sfide dell’etica”, edito da Laterza e scritto con Sergio Filippo Magni e Maria Silvia Vaccarezza. Un libro che introduce ai temi cardine della filosofia morale, da quelli spiccatamente teorici a quelli applicativi di più urgente attualità. Lo intervista Edoardo Purgatori.

Direttamente dai microfoni di Radio 2 Social Club, venerdì 20 agosto alle 19.30 Luca Barbarossa parteciperà alla rassegna con il suo “Non perderti niente”, la storia avvincente della sua vita, edito da Mondadori. Con Barbarossa dialoga Mimma Gaspari Golino, discografica, scrittrice, autrice dei libri più belli sulla musica italiana. Chiude la rassegna alle 21.30 Guido Maria Brera, autore di “Candido” (La nave di Teseo) che nel libro si interroga sul bisogno di una riflessione etica, in un periodo dominato dallo sfruttamento e dalle diseguaglianze sociali. Lo intervista Giancarlo Leone, giornalista e manager.

Le letture dei libri durante le presentazioni saranno di Edoardo Purgatori e di Eugenio Bellini.

L’ingresso agli incontri è libero, ma sarà necessario esibire il Green pass previsto dal Dpcm del 17 giugno 2021.

“Aspettando Orbetello Book Prize” è una manifestazione promossa e organizzata dal Comune di Orbetello – Assessorato al commercio, turismo, cultura, guidato da Maddalena Ottali, con l’obiettivo di aggregare la comunità dei lettori di Orbetello e dei comuni limitrofi per coinvolgerli nella costruzione del primo premio letterario internazionale della Maremma (“Obp – Orbetello Book Prize- Maremma Tuscany Coast”) che, nato nel 2019, non ha ancora potuto vedere la luce nella sua formula internazionale a causa della pandemia da Covid 19. La prima edizione di Obp si terrà nell’estate del 2022 e sarà un premio rivolto agli autori italiani presenti sul mercato internazionale. Ogni anno ospiterà anche un grande scrittore straniero a cui riserverà un vero e proprio tributo pubblico, organizzato insieme all’editore italiano che lo pubblica nel nostro Paese.

I Giardini chiusi di Orbetello sono la sede degli incontri di “Aspettando Orbetello Book Prize”, luogo per cui il Comune ha già avviato i lavori di restauro della cancellata esterna e ha intenzione di stanziare un importante finanziamento per il restauro botanico e architettonico con l’intento di trasformare questo grande spazio in un Parco della Lettura. Il giardino, nel disegno dell’assessore Ottali, avrà numerose aeree dedicate a diverse attività. Oltre all’area destinata agli incontri, ci sarà un corner dedicato alla lettura di libri per bambini e una zona adibita alle letture di gruppo. È inoltre prevista la creazione di un’aula a cielo aperto per mini corsi di lettura e di un’area open destinata alle autopresentazioni di autori alla prima opera.

Anche il brand di “Orbetello Book Prize”, ideato e realizzato dal graphic design Franz Goria, riprende fedelmente i motivi ornamentali della recinsione in ghisa dei Giardini chiusi, ossia l’estremità delle colonnine a forma di lancia.

Il coordinamento organizzativo di “Aspettando Orbetello Book Prize” è a cura dell’agenzia di comunicazione integrata Zigzag diretta da Andrea Zagami. Partner della manifestazione sono il Centro commerciale naturale di Orbetello, Conad, il gruppo turistico Gitav, i ristoranti I Pescatori e la Stazioncina, il vivaio Il Pitorsino e l’associazione Trait d’union Onlus.

L’ideazione della rassegna, inoltre, è stata supportata da un gruppo di lavoro di cui fanno parte, oltre agli operatori della biblioteca comunale Lorena Manini e Silvia Simonini, Giorgio Razzoli, della Libreria Bastogi di Orbetello, Federico Santi e Martina Aldi, della Pro Loco di Orbetello, Federico e Chiara Quatraro della libreria Periferica di Albinia, Giorgio Marri, dell’associazione Talaris, Riccardo Bruni, Elena Guerri Dall’Oro, Silva Gentilini, Irene Lizzulli e Maurizio Vichi.

Preziosa la collaborazione dell’amministrazione comunale. In particolare quella di Elena Guarino, Alessandra Mei, Marco Quaglia e della Polizia Municipale.

Per maggiori informazioni: http://www.orbetellobookprize.it/.