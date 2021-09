Verso le amministrative: Alfredo Cesario presenta il suo programma

“E’ un programma di spinta decisa, basato sulla solidità gestionale e sulla sostenibilità economica. Un corpo di idee che possono realizzarsi ed essere realmente determinanti per il miglioramento sostanziale del paese e la sua trasformazione in termini di sviluppo e inclusione sociale. Il programma si articolerà in sei differenti aree di intervento, che saranno gli altrettanti pilastri in cui si sostanzierà l’azione politica dei prossimi cinque anni in caso di vittoria elettorale”.

A dichiararlo è Alfredo Cesario, candidato a sindaco di Castiglione della Pescaia per la coalizione di centrodestra, che questa mattina ha presentato il suo programma elettorale.

I sei punti del programma

Economia, innovazione e sviluppo

Riqualificazione sistema portuale (Castiglione – Punta Ala)

Creazione tavolo di concertazione permanente tra amministrazione e operatori di settore economici e rappresentati delle frazioni e delle aree rurali

Revisione del piano commerciale e regolamento comunale suoli pubblici

Istituzione di una cabina di regia per la programmazione e promozione di eventi enogastronomici e culturali da svolgersi su tutto il territorio in più periodi dell’anno

Attivazione del piano Castiglione 4.0 per il completamento del processo di digitalizzazione 100% per le procedure amministrative, il dialogo con il territorio, la promozione e la fruizione dell’offerta turistica e la rivisitazione totale del modello organizzativo

Copertura 5G e Wifi su tutto il territorio comunale

Ri-negoziazione degli accordi contrattuali con i gestori dei servizi essenziali (acqua, energia, rifiuti)

Sottoscrizione di un patto civico con la cittadinanza per la gestione trasparente degli introiti delle casse comunali e una politica partecipativa nella destinazione degli investimenti pubblici

Sicurezza pubblica, tutela e protezione

Redazione di un piano della sicurezza per tutto il territorio

Calendarizzazione delle presenze degli agenti di Polizia municipale su base programmatica

Individuazione di un consigliere con delega alla sicurezza con il compito di concertare incontri e strategie di intervento con le forze dell’ordine

Coesione sociale

Istituzione di una commissione consiliare dedicata alla mappatura dei bisogni e delle esigenze della terza età, giovani e categorie protette e dell’edilizia popolare

Promozione politiche attive per la tutela e il benessere degli animali da compagnia

Creazione di nove aree di svago e messa in sicurezza e adeguamento barrier free delle esistenti

Identità, comunicazione e patrimonio

Lotta al degrado attraverso il piano di tutela e valorizzazione paesaggistica, infrastrutturale e comportamentale.

Creazione di un info-point per la promozione del territorio (frazioni, mare e aree rurali) da installare nel centro cittadino

Istituzione di un ufficio marketing per la promozione di Castiglione a livello corporate e come destinazione turistica di alto livello

Rafforzamento dell’identità social e della web reputation del territorio

Urbanistica, accessibilità e inclusione

Istituzione del garante per la persona disabile

Conclusione processo di abbattimento barriere architettoniche (Castiglione Barrier Free entro il 2027)

Ridefinizione dei piani di sviluppo edilizio

Mappatura delle situazioni critiche e redazione di un piano manutentivo e di riqualificazione

da attuare nel medio e lungo periodo su tutto il territorio Redazione dei piani per la sicurezza dal rischio idrogeologico, della viabilità e per l’accessibilità di Castiglione alto

Ampliamento e ammodernamento del sistema dei parcheggi per turisti e residenti

Sport, scuola e salute

Creazione del centro polifunzionale integrato

Potenziamento del servizio di primo soccorso e di guardia medica

Redazione del piano di sviluppo del turismo sanitario

“Nei primi cento giorni dal momento di insediamento della Giunta – conclude Cesario – ci adopereremo inoltre per aprire il dialogo inter-istituzionale per portare all’attenzione del Governo centrale le numerose questioni ancora irrisolte del paese. Inoltre verrà istituito il Garante per la Disabilità, istituita una cabina di regia e sottoscritto il patto civico per attivare, da subito, i tavoli di concertazione per la gestione trasparente dell’amministrazione. Inoltre, darò l’avvio al progetto di rivisitazione completa di tutto il modello organizzativo dell’apparato amministrativo, improntato all’efficienza gestionale”.