“Al Cassero… è Natale!”: i sotterranei della Fortezza medicea riaprono per ospitare eventi

Si è tenuta questa mattina, venerdì 3 dicembre, la presentazione alla stampa di “Al Cassero… è Natale!“, l’evento che trasformerà il possente bastione Fortezza delle Mura medicee di Grosseto in un un grande villaggio di Babbo Natale.

“Al Cassero… è Natale!”, organizzato dall’Istituzione Le Mura insieme al mondo del volontariato, alla Caritas diocesana e al Comune di Grosseto, proporrà la suggestione degli elementi tipici della narrazione natalizia all’interno degli affascinanti spazi della fortificazione medicea – gallerie, sotterranei, cannoniere, piazze d’armi – aperti o riaperti per l’occasione.

L’inaugurazione del villaggio è in programma mercoledì 8 dicembre alle 15.30; si andrà avanti fino al 24 dicembre, dalle 15.30 alle 19.30. Per accedere alla Fortezza, oltre al tradizionale ingresso del ponte levatoio, si potrà passare dalla galleria posta nei pressi del parcheggio del Vallo degli Arcieri, entrando dall’esterno all’interno della città fortificata come si faceva in età medievale.

Il percorso attraverso le gallerie sottostanti il Cassero consentirà ai visitatori di entrare all’interno della Fortezza in un contesto di magica atmosfera natalizia: i sotterranei ospiteranno una mostra di presepi e variopinti mercatini di hobbistica, in una grande galleria sarà possibile visitare una bella mostra di borghi medievali toscani, realizzati in cartapesta. L’intera Fortezza si vestirà di luci e colori e sarà dominata dal grande albero di Natale: nelle Casette cinquecentesche saranno allestite ambientazioni natalizie e…naturalmente la Casa di Babbo Natale. E ogni giorno Babbo Natale sarà a disposizione dei bambini per parlare, farsi fotografare e ricevere le loro letterine.

“Le nostre Mura, come tutta la città e le frazioni, saranno quest’anno, con nostra grande soddisfazione, scenario di una ricchissima programmazione di eventi legati al Natale – ha dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Il Cassero, per la prima volta, aprirà a grandi e bambini le sue porte su un mondo incantato e pieno di atmosfera natalizia”

“Valorizzare il più importante patrimonio storico della città, le nostre Mura medicee – ha proseguito l’assessore alla cultura Luca Agresti –, allestendo la Fortezza e le sue troniere con luci, colori, presepi e tante altre iniziative culturali ci rende, come amministratori, veramente orgogliosi, soprattutto considerando la particolarità del momento che stiamo vivendo“

Alessandro Capitani e Arturo Bernardini, dell’Istituzione Le Mura, hanno poi illustrato nel dettaglio il programma giornaliero di “Al Cassero… è Natale!”, che comprenderà concerti natalizi, spettacoli di teatro di strada, magia, danza e musica, oltre a laboratori per i bambini che realizzeranno le loro piccole opere insieme agli elfi e agli aiutanti di Babbo Natale. Ci sarà inoltre un’area dedicata alla Baby Christmas Dance.

La cooperativa “Le Orme” offrirà la possibilità di visite guidate della durata di circa 1 ora per adulti e bambini nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, alle 16 ed alle 17.30, sulla storia di Grosseto e della Fortezza Medicea con il suo Cassero senese e, dopo tanti anni di chiusura, è prevista una visita alla terrazza panoramica del Cassero. Significativa l’iniziativa “Cirigioco“, organizzata con la Caritas diocesana di Grosseto e presentata in conferenza stampa da don Enzo Capitani: davanti all’ingresso della Fortezza Medicea sarà presente una tenda degli Scout di Grosseto, che dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.30, e nei giorni di sabato, domenica, 8 e 24 dicembre, dalle 15.30 alle 19.30, ritireranno giocattoli usati, in buone condizioni e sanificati, che poi verranno impacchettati dai bambini insieme agli elfi e saranno consegnati alla Caritas per essere poi donati in occasione delle festività natalizie.

Biglietto di ingresso all’evento a 6 euro, dal lunedì al giovedì, e a 7 euro nei giorni venerdì, sabato, domenica e festivi. 4 euro per i bambini da 3 a 10 anni. Accesso consentito solo ai possessori del Green Pass rafforzato. Per le visite guidate ed i laboratori è gradita la prenotazione telefonica ai numeri 0564.416276 e 346.6524411.

Comunicazione a cura di Sf Comunicazione & Spettacolo; illustrazione dell’immagine-simbolo firmata da Grow.

Questo il programma giorno per giorno di “Al Cassero… è Natale!”: