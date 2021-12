“Al Cassero… è Natale”: il programma del weekend

È stata una piacevole novità del Natale in Maremma: un vero villaggio di Babbo Natale allestito nella cinquecentesca Fortezza medicea di Grosseto, che ha accolto migliaia di visitatori, grandi e piccini, attratti dalla suggestione di luci, colori e magiche ambientazioni natalizie e dal desiderio di scoprire le architetture del baluardo Fortezza – troniere, sotterranei, cannoniere, camminamenti – riaperte per l’occasione.

Per venire incontro alla tante richieste l’apertura di “Al Cassero… è Natale” è stata prolungata fino al giorno di Santo Stefano.

Questo il programma dal 24 al 26 dicembre:

venerdì 24 dicembre: dalle 15.30 Raccontafiabe nel Bosco degli Elfi; alle 16 e alle 17.30 laboratori per bambini nell’Officina degli Elfi; sempre alle 16 e alle 17.30 visite guidate alla Fortezza con accesso alla terrazza panoramica del Cassero e ogni ora, dalle 16 in poi. Baby Christmas Dance;

sabato 25 dicembre : dalle 15.30 animazione con clown Babboeoo e Maggiordomo di Babbo Natale, a cura di Cantiere iKrea, Raccontafiabe nel Bosco degli Elfi; alle 16 e alle 17.30 laboratori per bambini nell'Officina degli Elfi; sempre alle 16 e alle 17.30 visite guidate alla Fortezza con accesso alla terrazza panoramica del Cassero e ogni ora, dalle 16 in poi, Baby Christmas Dance. Alle 17.30, nell'arena spettacoli o, in caso di pioggia, in sala conferenze, si terrà il concerto "Blue Christmas" delle SpumaStella, il trio vocale femminile che con "Rudolph the red nosed Reindeer" ha sonorizzato il video-promo di "Al Cassero… è Natale!", realizzato dal videomaker Luigi Zannetti;

domenica 26 dicembre: dalle 15.30 animazione con clown Babboeoo e Maggiordomo di Babbo Natale, a cura di Cantiere iKrea, Raccontafiabe nel Bosco degli Elfi; alle 16 e alle 17.30 laboratori per bambini nell'Officina degli Elfi; sempre alle 16 e alle 17.30 visite guidate alla Fortezza con accesso alla terrazza panoramica del Cassero e ogni ora, dalle 16 in poi Baby Christmas Dance.

In via del tutto eccezionale è confermata la presenza di Babbo Natale e dei suoi aiutanti, che accoglieranno i bambini nella casa di Babbo Natale fino al pomeriggio di Santo Stefano, dopodiché partiranno per rientrare al Polo Nord.

Il biglietto di ingresso all’evento è a 6 euro dal lunedì al giovedì e a 7 euro nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi. 4 euro per i bambini da 3 a 10 anni. Tutte le attività all’interno della Fortezza sono gratuite. Per le visite guidate ed i laboratori è gradita la prenotazione telefonica alla cooperativa Le Orme, ai numeri 0564.416276 o 346.6524411. Accesso all’evento riservato ai possessori di Green Pass semplice.