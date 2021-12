Spettacoli, musica e animazione: al via “Al Cassero…è Natale!”

La pioggia prevista per la giornata di domani, mercoledì 8 dicembre, non cambia i programmi di Babbo Natale e del suo staff: il villaggio di Babbo Natale nella Fortezza medicea aprirà regolarmente alle 15.30.

Gli ambienti della Fortezza medicea che ospiteranno “Al Cassero… è Natale!” sono quasi tutti al coperto e pertanto il programma della giornata rimane pressoché inalterato.

Entrando dall’ingresso, posto nei pressi del parcheggio del Vallo degli Arcieri, si percorreranno le gallerie, le cannoniere, i sotterranei della fortificazione allestiti con luci, colori e magiche ambientazioni natalizie. Mercatini di hobbistica, presepi di tutte le dimensioni, una bella mostra di borghi medievali toscani, realizzati in cartapesta, fino ad arrivare all’interno della Casa di Babbo Natale. E Babbo Natale sarà a disposizione dei bambini per parlare, farsi fotografare e ricevere le loro letterine.

Il programma della giornata prevede performance di animazione teatrale, storie e racconti con gli attori del Teatro Studio, il laboratorio per bambini “La sciarpa di Rudolph” e le visite guidate della Fortezza a cura della cooperativa Le Orme, alle 18 l’accensione dell’albero di Natale e a seguire il concerto gospel di Natale del Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble, diretto da Carla Baldini.

Il concerto non si terrà all’aperto nell’area spettacoli, ma al coperto, nella sala conferenze del Cassero. Davanti all’ingresso del ponte levatoio si terrà l’iniziativa “Cirigioco“: gli Scout di Grosseto ritireranno giocattoli usati, in buone condizioni e sanificati, che poi verranno impacchettati dai bambini insieme agli elfi e saranno consegnati alla Caritas per essere donati in occasione delle festività natalizie.

Biglietto di ingresso all’evento a 6 euro, dal lunedì al giovedì, e a 7 euro, nei giorni venerdì, sabato, domenica e festivi. 4 euro per i bambini da 3 a 10 anni. Abbonamenti nominativi per più ingressi a prezzi scontati. Tutte le attività all’interno della fortezza sono gratuite; accesso consentito ai possessori di Green Pass semplice. Per le visite guidate ed i laboratori è gradita la prenotazione telefonica alla cooperativa Le Orme ai numeri 0564.416276 o 346.6524411.