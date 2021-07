Torna “La lettrice”: cinque appuntamenti con la letteratura nel giardino della Casa Rossa

Il giardino della Casa Rossa Ximenes, a Castiglione della Pescaia, ospiterà la quinta edizione de “La lettrice“, che ha per protagonista l’attrice Sara Donzelli.

Cinque gli appuntamenti in programma, sempre di lunedì, alle 21.30, con la cura scenica di Giorgio Zorcù: il 19 e il 26 luglio; il 2, il 23 e il 30 agosto.

L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione: si può telefonare allo Iat (ufficio informazioni accoglienza turistica) di Castiglione della Pescaia al numero 0564.933678 oppure inviare una e-mail a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.

La rassegna, opera dell’Accademia Mutamenti, è organizzata con il sostegno del Comune di Castiglione della Pescaia. Una proposta intima che nelle passate edizioni ha stregato il pubblico di tutte le età, una sosta di un’ora immersi nella natura e nell’ascolto. Ogni serata è unica e prende vita attraverso le parole di grandi autori, la maestria della voce e del gesto di Sara Donzelli, il lieve gioco di luci e musiche che incorniciano l’evento nel luogo incantato della riserva naturale della Diaccia Botrona.

Il filo conduttore degli incontri di quest’anno è il sogno. Si inizia lunedì 19 luglio alle 21.30 con una serata dedicata ai racconti e alle poesie di Margaret Atwood. Poetessa e scrittrice canadese, Atwood è una delle autrici viventi più prolifiche e premiate. Le sue opere testimoniano una profonda preoccupazione per la civiltà occidentale e per la degenerazione della politica; al centro ci sono le questioni ambientali e la sopraffazione maschile. La sua narrativa si presenta in una veste tormentata e visionaria, non priva di spiragli di ottimismo, e sempre venata di ironia.

L’appuntamento di lunedì 26 luglio sarà dedicato a “La metamorfosi” di Kafka, famoso racconto in cui il commesso viaggiatore Gregor Samsa un mattino si sveglia trasformato in un ripugnante scarafaggio. Non è un sogno, ma la realtà.

Il 2 agosto sarà la volta di una riduzione de “Il pranzo di Babette” di Karen Blixen, tra le più grandi scrittrici del Novecento. In un piccolo villaggio della Norvegia i sogni di due sorelle puritane sono stati soffocati dalle regole. Un giorno si presenta alla loro porta una signora francese, Babette Hersant, fuggita da Parigi perché accusata di essere una rivoluzionaria. Crollati i suoi ideali, vive da esule, ma il suo potere visionario trionfa. Con la riscossione di una grossa vincita di denaro farà allestire un pranzo da sogno. Una comunità frustrata riscoprirà la gioia di vivere.

Il 23 agosto la voce di Sara Donzelli ripercorrerà “Le notti bianche” di Dostoevskji, la storia di un giovane sognatore e della ragazza che risveglia in lui l’amore, appiglio alla realtà. La lettura sarà accompagnata da alcune immagini tratte dal film omonimo di Luchino Visconti, con Marcello Mastroianni e Maria Schell, girato in notturna tra i canali di Livorno.

L’ultimo appuntamento, il 30 agosto, ci condurrà tra le pagine del romanzo “Nives” di Sacha Naspini, autore grossetano tradotto in tutto il mondo, ambientato in una Maremma stralunata e feroce.