Nella frazione si continua a respirare il profumo del Natale: ecco le prossime iniziative

Sabato 17 e domenica 18 dicembre, a Montemerano, uno dei borghi più belli d’Italia, sarà possibile fare gli ultimi acquisti natalizi sostenendo i produttori e artigiani locali. Il mercatino aprirà alle 15, nel corso di via Italia, fino alle 19.30.

Nella sala del teatro è allestita una piccola casa di Babbo Natale per intrattenere i bambini, mentre gli adulti potranno scaldarsi allo stand della Pro Loco con vin brulé e caldarroste e tentare la fortuna alla fiera di beneficenza.

Sabato pomeriggio ai più piccoli verranno lette fiabe e storie natalizie e il mercatino verrà animato dalle note del gruppo musicale “Acoustic Age Live”.

Il programma della domenica invece va tutto a favore dei più piccoli. I bimbi, nell’attesa del proprio turno per la letterina di Babbo Natale, potranno fare un giretto con il pony e alle 15 si esibirà il mago delle bolle giganti Thomas Goodman. Uno spettacolo unico nel suo genere che incanta grandi e piccoli.

Il programma natalizio si concluderà la sera del 23 dicembre, con la gara di Panforte in piazza del Castello, con i canti sotto l’albero e il tanto atteso arrivo di Babbo Natale in piazza il pomeriggio del 24 dicembre. Gli organizzatori ricordano alle famiglie di consegnare soltanto un regalo a bambino, in quanto la Pro Loco di Montemerano ritiene fondamentale evitare disparità tra i bimbi che saranno presenti.