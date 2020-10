“Vivi in bici”: al via il progetto che premia la mobilità sostenibile

“‘Vivi in bici ti premia’: oggi all’Aurelia Antica abbiamo festeggiato insieme l’avvio del progetto con una giornata interamente all’insegna della mobilità sostenibile“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Per l’occasione abbiamo consegnato ai partecipanti un attestato, premi e gadget. Subito dopo si è svolta un’esclusiva pedalata verso il centro storico con merenda al sacco offerta da Conad, il tutto nel pieno rispetto delle norme anti-covid – spiega il sindaco -. È veramente bello vedere così tanti grossetani aiutare la nostra città privilegiando un mezzo sano e carbon free come la bicicletta”.

“Voglio ringraziare per la buona riuscita del progetto l’assessore alla mobilità, Fausto Turbanti, il segretario generale Luca Canessa, Laura Mennilli, direttrice di Aurelia Antica, Angelo Fedi, presidente di Fiab, e Paolo Degli Innocenti, presidente di Clodia s.r.l – termina il sindaco -. Ringrazio inoltre Internetfly per il logo ed i gadget e WeCity per averci messo a disposizione l’innovativa app“.