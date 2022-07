Un nuovo velodromo in città: sarà realizzato grazie ai fondi del Pnrr

Un altro importante passo in avanti nel percorso del Comune di Grosseto mirato a intercettare i sostanziosi fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) attraverso progetti fattibili in grado di consolidare e rilanciare il tessuto socio-economico del territorio.

In particolare, il progetto di costruzione di un nuovo velodromo multidisciplinare è stato ammesso con riserva alla fase concertativo/negoziale, così come comunicato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dello stesso Pnrr in tema di sport e inclusione.

“Un esito favorevole – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – che ci rende soddisfatti e che ci conferma che quella del velodromo è un’idea realizzativa di grande valore. È nostra intenzione, infatti, intervenire su un quadrante bisognoso di un’incisiva azione di riqualificazione, andando a creare un punto di incontro e aggregazione per i giovani, le famiglie e gli sportivi, oltre che a valorizzare la vocazione di un territorio come il nostro, naturalmente portato per le attività sulle due ruote. Nel caso in cui, come tutti noi auspichiamo, l’iter di approvazione del finanziamento dovesse andare a buon fine, la struttura sorgerà nell’area di via Castiglionese, all’altezza di via Quarzo e nelle immediate vicinanze dell’aeroporto, e sarà dotata di tutti i servizi necessari“.

“Continuiamo a lavorare – concludono Vivarelli Colonna e Ginanneschi – in sinergia con la segreteria generale e tutti gli uffici per essere sempre pronti a intercettare ogni possibilità di crescita per il territorio”.