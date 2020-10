Camera di Commercio: ecco i vantaggi per chi vuole aprire un’impresa con Success

Entra nel vivo lo scouting della Camera di Commercio, alla ricerca di buone idee imprenditoriali da inserire nel progetto Success.

Success è un progetto finanziato dal Programma di cooperazione territoriale Interreg Italia-Francia Marittimo 2014, frutto di un partenariato franco – italiano che coinvolge, oltre alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, soggetti istituzionali di Toscana, Sardegna, Liguria, Corsica e Var.

Il 21 settembre è stato presentato il bando con il quale i partner sono alla ricerca di aspiranti imprenditori con idee innovative e brillanti da far crescere: si può presentare domanda fino al 30 novembre.

Ma cosa può aspettarsi un aspirante imprenditore che partecipa al bando?

Intanto, di essere inserito all’interno di una rete di esperti transfrontalieri. Questo significa poter contare sulla consulenza e il supporto in un mercato molto più ampio (per lo meno mediterraneo) interessante per tutte le filiere coinvolte, che permette immediatamente di partire con un occhio all’export, frontiera sempre più indispensabile anche alle piccole imprese.

Chi sarà selezionato potrà partecipare ad un percorso di formazione e usufruire di servizi specialistici e strategici a supporto della creazione di impresa che toccheranno tutti gli aspetti, anche quelli purtroppo a volte trascurati da chi si accinge ad aprire un’impresa.

La prima fase sarà un tutoraggio collettivo dei partecipanti di durata pari a 60 ore, al quale seguirà una fase di coaching one-to–one, cioè preparazione personalizzata, per un minimo di 25 ore, nel periodo da gennaio a maggio.

Gli argomenti affrontati saranno tutti quelli indispensabili all’attività di un’impresa innovativa: si parte con l’elaborazione del business Model/business plan con più metodi (come BM Canvas, storytelling, intelligenza collettiva), con l’approfondimento dello studio di mercato e l’analisi di marketing nelle filiere di interesse grazie al networking transfrontaliero. Si procede con l’assistenza alla creazione del piano di comunicazione, per poi affrontare la formazione amministrativa, fiscale, legale e relativa ai contratti e alla selezione del personale. Si lavorerà con networking con istituti di ricerca e con potenziali clienti e fornitori. Saranno poi affrontati i temi cruciali dell’accesso al credito e ai finanziamenti pubblici, e della riduzione dei rischi connessi ad una emergenza sanitaria.

Basta questa fotografia delle tematiche principali per capire che al termine del percorso gli aspiranti imprenditori avranno una base ben solida sulla quale poter fare affidamento. I partecipanti avranno sempre accesso ad una piattaforma all’interno della quale trovare documentazione e approfondimenti, oltre alle lezioni on line e molto altro.

Success si concluderà con il Pitching Day, un evento internazionale che si svolgerà a giugno in Sardegna e dove i partecipanti potranno presentare la propria impresa ad un pubblico di partner e potenziali clienti, con la possibilità di risultare vincitori del premio in denaro che sarà offerto al progetto più meritevole, fino ad un massimo di 5.000 euro: un aiuto concreto per la partenza.

I partner di Success sono la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, la Camera di Commercio e Industria di Bastia e dell’Alta Corsica; Promocamera, l’Azienda speciale della Camera di Commercio Nord Sardegna; Camera di Commercio e Industria di Ajaccio e Corsica del Sud; Camera regionale dei mestieri e dell’artigianato della Corsica; Camera di Commercio e Industria del Var, Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) sezione Regione Toscana; Camera di Commercio, Iaa Riviere di Liguria (Imperia La Spezia Savona).

Per candidarsi è sufficiente collegarsi al sito del progetto e presentare domanda secondo le istruzioni previste dal bando. Link: http://interreg-maritime.eu/it/web/success/-/pubblicato-il-bando-per-sostenere-la-creazione-di-nuove-imprese